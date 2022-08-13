Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов специально для "Телеграфа":

Мы пережили 170-й день с начала широкомасштабного российского вторжения. В этой войне Украина уже одержала политическую победу, но пока еще борется за победу в военном плане. О политической победе можно говорить в связи с тем, что россия не смогла достигнуть ни одной из своих политических целей, Украина сохранила свой суверенитет и субъектность и сформировала широкую международную поддержку. Украинское общество также консолидировано вокруг защиты страны.

На линии фронта установилось относительное равновесие. В своем интервью на этой неделе глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что для нас важно завершить активную фазу боевых действий до зимних холодов.

Это связано как с риском российских ударов по энергетической инфраструктуре, так и с укреплением российской армией фортификационных сооружений вдоль линии фронта. Но конечно сроки и направления украинских ударов будет определять военное руководство, исходя из всей полной информации об оперативной обстановке. Мы уже видим, что приоритетом на линии фронта стало сохранение жизней военнослужащих и акцент на точечных ударах по складам и штабам противника.

российская федерация будет использовать разнообразные политические, дипломатические и информационные кампании для достижения своих целей. Мы видим обострение обстановки на Запорожской АЭС и фактически шантаж всего мира техногенной катастрофой.

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Также рф продолжает использовать "энергетическое оружие" против Европы и Украины, сокращая поставки и завышая цены на энергоносители. Заявления о приезде 100 тысяч северокорейских наемников и о подготовке присоединения оккупированных территорий к российской федерации – также являются элементами дипломатической игры.

Украина, со своей стороны, рассчитывает на расширение поставок тяжелой техники и эффект от экономических санкций. На Западе активно обсуждаются инициативы о запрете въезда российских граждан.

Сейм Латвии уже признал россию спонсором терроризма, и проект подобного решения рассматривается Госдепартаментом США.

Итоги предстоящих военных и дипломатических битв могут быть подведены в середине ноября на саммите G20 на Бали. Не исключено, что в нем примут участие российский и украинский президенты. Вряд ли на саммите подпишут некий "Большой договор", но возможен обмен позициями в присутствии международных посредников. Может случиться, что это станет поводом для уменьшения интенсивности боевых действий и переход к противостоянию в режиме "холодной войны", и тогда Украина достигнет своих целей вследствие длительного санкционного давления, подкрепленного поддержанием высокой боеготовности вооруженных сил и лишением противника шансов на военные успехи.