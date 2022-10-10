Эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич уверен, что Украина не должна останавливаться

Российский президент владимир путин назвал вечером в воскресенье, 9 октября, взрыв на мосту через Керченский пролив, происшедший в субботу, 8 октября, "терактом" и заявил о том, что в нем виноваты "украинские спецслужбы".

А уже утро понедельника, 10 октября, началось с массированного ракетного удара по всей территории Украины, включая центр Киева.

Кто организовал подрыв моста – пусть разбираются военные специалисты. Важно понимать, что у нас идет война, причем не первый месяц – активная фаза. И россия ничего не взрывала, чтобы напасть на Украину 24 февраля.

Тут скорее другое. Подрыв Крымского моста стал пощечиной для путина. Причем очередной, учитывая, громкие заявления, которые были раньше. Что будет некий "большой ответ" и так далее.

Получилось, что путин оказался, скажем так, в весьма неудобном положении. После всех заявлений об "успешной перегруппировке", "жестах доброй воли" – попытка выдать происшедшее с Крымским мостом за несчастный случай несла бы прямые угрозы самому путину с точки зрения раскачки внутренней ситуации, в том числе силами российских радикалов. Еще месяц назад они осторожно критиковали путина, а сейчас работают в формате "царь хороший, бояре – плохие". То есть критикуют его окружение.

Но, подчеркиваю, отсутствие реакции на такую пощечину, как с мостом, означало бы для путина, что вновь критиковать будут его. Соответственно, политика использования потенциала российских радикалов будет сведена на нет.

У путина был выбор между плохим и очень плохим. Очень плохим для него было бы сказать, что взрыв Крымского моста – несчастный случай, молния ударила, мост "отрицательно построился" и так далее. Плохой вариант – признать, что действительно был удар, что мост частично поврежден. И обвинить во всём Украину, чтобы в очередной раз сыграть на настроениях радикалов. Что путин и сделал.

Ответные действия, по логике Кремля, должны были производиться именно в виде ракетного удара. Применять ядерное оружие путин боится. Потому сегодня устроил массированный удар по энергетической, тепловой, гражданской инфраструктуре Украины. Чтобы показать россиянам, что Украине тоже будет больно.

Сегодня, к несчастью, у нас день воздушных тревог.

Далее россия будет максимально стараться повредить украинскую энергетическую инфраструктуру. Чтобы сделать эти зиму для нас невероятно сложной.

Параллельно с этим путин будет на внешнем поле продолжать шантаж, повышать ставки, говорить о необходимости "заморозки" конфликта в нынешней конфигурации. Для россии это выгодно, а для Украины может стать одной из причин внутриполитического кризиса. Такая передышка, прекращение огня, точно не пойдет нам на пользу.

На данном этапе Украина не должны останавливаться, так как военная инициатива перехвачена, идет активная деоккупация.

Да, мы ограничены в количестве боеприпасов, техники. Так что важно делать то, что делали перед Харьковским наступлением. Собирать вооружение и военную технику, работать с нашими партнерами по увеличению нам поддержки и давления на рф. Параллельно с этим в нужный момент организовывать наступления.

При этом в ближайшие месяцы на стоит ожидать российского массированного наступления. Набрав мобилизованных, заваливая украинские позиции трупами, путин постарается достичь хоть какого-то военного успеха.

Так что, кроме наступления, нам следует готовиться к обороне.