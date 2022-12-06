Шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар рассказал о запасном плане Москвы

Окружение Путина придумало "альтернативный сценарий" завершения войны: Лукашенко следует забеспокоиться.

Мои "источники в пагонах" сообщают, что российские "гиены победы" во главе с Патрушевым уже не верят в успешное окончание войны в Украине, а потому подготовили Путину запасной "победный" план – включение Беларуси в состав России.

Суть состоит в следующем:

Российская спецура под украинским флагом делает в Минске попытку государственного переворота с целью захвата власти. Легенда уже есть: украинские "нацисты" совместно с белорусским "агентом" хотят использовать Беларусь как новый плацдарм для войны с Россией.

"Доблестная" российская армия вместе с верными ей войсками бульбашей уничтожают "неонацистских наемников" и спасают народ Беларуси от порабощения "неонацистами" и НАТО.

Возникают "сопутствующие потери" в виде физического устранения Лукашенко якобы украинской диверсионной группой. Какая досада…

Во главе Беларуси россияне ставят лояльного фигуранта – например, секретаря Совбеза РБ Александра Вольфовича. По сценарию крымской аннексии Вольфович зачистит остатки нелояльных к России элементов и проведет референдум о включении Беларуси в состав России.

Этот план уже запущен в реализацию. Главу МИД республики Макея, который являлся контактом Лукашенко на Западе, отправили на тот свет. В настоящее время изучается реакция Лукашенко на последние события. Будет сопротивляться – сценарий ускорят.

Что это даст России?

Хороший мобилизационный ресурс и плацдарм для возможного наступления на Украину с севера. Лукашенко пока не дает ход такому сценарию.

"Победу", которую можно скормить российскому охлосу перед выборами 2024 года. Как и в случае с Крымом, аннексия Беларуси даст российскому режиму определенную поддержку и перекроет поражение в Украине.

Возможность выйти из войны, "сохранил ботокс" на "лице" фюрера. Получив Беларусь, Россия сможет торговаться с Западом о выводе войск с части территории Украины (без Крыма) в обмен на мир и признание аннексии РБ. Российским "турбопатриотам" объяснят, что все цели спецоперации достигнуты, россиян спасены от коварного НАТО.

Всё красиво на бумаге, но мы уже знаем, как легко ломаются эти планы. Лукашенко хоть и загнанная крыса, но хитрая и предусмотрительная. А для нас эта история важна, поскольку показывает: даже Путин со своей челядью уже поняли неизбежность своего поражения, а потому спешно ищут запасные пути отступления.

Наша победа – неизбежна.

Источник: Telegram-канал "Орестократия"