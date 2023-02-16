Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич считает, что вторжения с территории РБ в обозримом будущем не случится

В пятницу, 17 февраля, состоится очередная встреча путина и лукашенко. А в четверг, 16 февраля, лукашенко в очередной раз заявил, что Республика Беларусь (РБ) к войне не готовится, воевать будет, лишь если на нее нападут, мобилизации – не планируется.

И всё равно в Украине продолжает, как и в прошлом году, активно обсуждаться тема вероятного повторного вторжения (в том или ином виде) со стороны Беларуси.

С моей точки зрения, ничего кардинально нового лукашенко не сказал. Равно как ничего кардинального от его очередной встречи с путиным ожидать не стоит.

Для того, чтобы подготовить вторжение со стороны Беларуси (хоть силами российской армии, хоть совместной российско-белорусской группировкой), необходимо не менее трех недель. Никаких решений в этом ракурсе принято не было. Никаких движений не видно. И я в очередной раз повторяю – в обозримом будущем (три-четыре недели, то есть – точно не в феврале) вторжения с территории РБ не случится.

И вот почему.

1. Недостаточно сил и средств (в РБ сейчас около 12,5 тысяч российских военных, тогда как для проведения наступательных действий, учитывая еще и готовность к этому со стороны ВСУ, необходимо более 25 тысяч человек – только сухопутных сил).

2. Не проведено соответствующее боевое слаживание.

3. Не проведены мобилизационные мероприятия в Беларуси.

4. Не развернуты мобильные госпитали, не созданы запасы топлива.

5. Не усовершенствована система логистики по автомобильным дорогам, учитывая зимний и грядущий весенний период.