Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа" прокомментировал пресс-конференцию президента Зеленского:

Большая пресс-конференция, которую украинский президент Владимир Зеленский провел 24 февраля, в годовщину вторжения рф, безусловно, привлекла к себе пристальное внимание.

Само по себе проведение такой расширенной пресс-конференции при большом скоплении журналистов – позитивный момент. В годовщину широкомасштабной российской агрессии следовало провести нечто подобное. И хорошо, что это сделали.

Мне очень понравился момент с селфи с азербайджанским журналистом, который задал вопрос на украинском. Это было искреннее и правильно.

Приятно было слышать, что Зеленский, наконец, четко начал формулировать – как именно должна закончиться эта война. Нашей победой, освобождением ВСЕХ наших территорий.

Я не забуду, как в марте 2022-го лидер провластной фракции Арахамия, отряженный на переговоры, передавал россиянам предложения украинской стороны в стиле "мы готовы к переговорам, Крым можно оставить за скобками, ждем от рф каких-то гарантий".

Сейчас же Зеленский четко артикулирует, что мы будем воевать вплоть до своей победы. И это, пожалуй, главный позитив данной пресс-конференции и вообще происшедшего с президентом за год.

Плохо то (а я внимательно – более двух часов – смотрел пресс-конференцию), что Зеленский в своих ответах очень мало упоминал украинский народ и ВСУ. И многие заслуги приписывал лично себе. Это неправильно. Именно благодаря героизму всего украинского народа – и на фронте, и в тылу, и в ракурсе тотального волонтерства – россия обломала здесь зубы, а Запад сплотился и начал предоставлять нам необходимую помощь. Не в тех объемах и не так быстро, как нам бы хотелось. Но всё же…

Не понравилось и то, что моментами я чувствовал неискренность в словах президента. Казалось, что он просто играет роль. Играет неплохо, судя по тому, как расхваливают сейчас многие эту пресс-конференцию. Но я, подчеркиваю, очень внимательно смотрел за всем происходящим. И улавливал все нотки.