Укр

Зеленский мог бы сделать сильный ход - Тарас Березовец

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Тарас Березовец Тарас Березовец
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Автор
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец рассказал "Телеграфу" о сильном шаге, который мог бы совершить президент.

Во время большой пресс-конференции в годовщину вторжения рф, 24 февраля, ключевые заявления президента Украины Владимира Зеленского в сфере военной и международной политики касались получения всего задекларированного объема военной помощи от союзников.

Акценты делались на то, что если эта помощь будет своевременно и в полном объеме предоставлена, это, скажем так, облегчит для ВСУ задачу по освобождению украинских территорий. Гадать, когда это случится – дело неблагодарное.

По моим личным ощущениям, через год мы всё еще будем находиться в состоянии войны (возможно, более низкой интенсивности) либо "замороженного" конфликта (в результате каких-то мирных соглашений).

Нынешние сроки предоставления нам военной помощи, к сожалению, не дают увидеть горизонт окончания конфликта. Если ничего не изменится, то – в том или ином виде – он будет тянуться не один год, даже если удастся достичь неких промежуточных соглашений. Они только дадут передышку в войне – до следующей фазы.

Именно поэтому президент снова и снова подчеркивает необходимость выполнения союзниками их решений. Он мало говорил о конкретике, о мире. Я бы акцентировал внимание на его комментариях касательно китайских мирных предложений, высказанное желание встретиться с лидером КНР – Си Цзиньпинем. Это серьезное заявление. Важно понять формат, в каком такая встреча могла бы произойти. Маловероятно, что лидер Китая приедет в обозримом будущем в Украину, учитывая неспокойную ситуацию. Но Зеленский мог бы совершить визит в Китай. И это был бы сильный ход. Потому что китайское направление у нас, к сожалению, выглядит не очень – с точки зрения дипломатического представительства и так далее.

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Теги:
#Украина #Тарас Березовец #Владимир Зеленский