Директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна, політтехнолог Тарас Березовець розповів "Телеграфу" про сильний крок, який міг би зробити президент.

Під час великої пресконференції у річницю вторгнення росії, 24 лютого, ключові заяви президента України Володимира Зеленського у сфері військової та міжнародної політики стосувалися отримання всього задекларованого обсягу військової допомоги від союзників.

Акценти робилися на те, що якщо цю допомогу буде своєчасно та в повному обсязі надано, це, скажімо так, полегшить для ЗСУ завдання зі звільнення українських територій. Гадати, коли це станеться – справа невдячна.

За моїми особистими відчуттями, через рік ми все ще перебуватимемо у стані війни (можливо, нижчої інтенсивності) або "замороженого" конфлікту (внаслідок якихось мирних угод).

Нинішні терміни надання нам військової допомоги, на жаль, не дають побачити обрій закінчення конфлікту. Якщо нічого не зміниться, то – у тому чи іншому вигляді – він триватиме не один рік, навіть якщо вдасться досягти певних проміжних угод. Вони тільки дадуть перепочинок у війні – до наступної фази.

Саме тому президент знову і знову наголошує на необхідності виконання союзниками їхніх рішень. Він мало говорив про конкретику, мир. Я б наголосив на його коментарях щодо китайських мирних пропозицій, висловлене бажання зустрітися з лідером КНР – Сі Цзіньпінем. Це серйозна заява. Важливо зрозуміти формат, у якому така зустріч могла б статися. Малоймовірно, що лідер Китаю приїде в найближчому майбутньому до України з огляду на неспокійну ситуацію. Але Зеленський міг би здійснити візит до Китаю. І це був би сильний перебіг. Тому що китайський напрямок у нас, на жаль, виглядає не дуже – з погляду дипломатичного представництва тощо.