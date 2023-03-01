Эксперт Defense Express Иван Киричевски прогнозирует тяжелые события на фронте в 2023 году

Будет ли Победа в войне уже в 2023 году и сколько усилий еще на самом деле понадобится

– Пока ситуация выглядит так, что говорить о завершении войны уже в 2023 году еще пока рано. Но с другой стороны, действительно следующие 3 месяца и будут определять ход нашего пути к Победе, то есть как скоро она будет.

На данный момент ВСУ еще испытывают ощутимый дефицит всех необходимых ресурсов, поэтому и время от времени возникает дилемма с подачи западных партнеров — либо подготовка к контрнаступлению, либо оборона Бахмута.

Наше военно-политическое руководство сделало волевой выбор, оба процесса — то есть бои за "крепость Бахмут" и подготовка к контрнаступлению проходят параллельно, и это действительно дает свой результат. Хотя бы потому, что очень высокие потери оккупантов под Бахмутом и создают "окно возможностей", чтобы освобождать дальше наши земли.

Еще один действительно дефицитный для ВСУ ресурс — время, которое у нас россияне постоянно пытаются "украсть".

Здесь речь не только о попытках россии "раскатать" Молдову и открыть "второй фронт" из "Приднестровья", но и о том, что осенью 2023 года россияне планируют окончательно отремонтировать "Крымский мост", чтобы там снова могли ходить военные эшелоны. Из такой активности россиян именно на Юге и именно через такой цейтнот времени и возникает вариант ударить в первую очередь именно на Мелитополь, чтобы перерезать все коммуникации армии России на временно оккупированный Крым.

Но здесь у Украины есть и свои преимущества, ценность которых мы точно пока недооцениваем. Для начала — для подготовки к контрнаступлению весной 2023 года ВСУ должны получить не просто набор техники и вооружения. Здесь речь о том, что ВСУ получат, по сути, с нуля готовые механизированные батальоны и бригады, уже обученные, слаженные и готовые идти в бой.

Многие важные программы по оружию для ВСУ расписаны заранее как минимум на весь 2023 год, или еще дальше. Например, программа по производству боеприпасов от США и некоторых восточноевропейских стран НАТО или контракты по производству буквально десятков PzH 2000 и польских САУ Krab.

"Рамштайн" также задает необходимую инерцию, и поэтому очевидно дальше не стоит удивляться, откуда в ВСУ техника советского образца, но в "пустынном камуфляже", присущем Ближнему Востоку или Магрибу.

Более того, есть одна очень важная "авиационная" деталь, на которую до сих пор не обращали внимание. Хотя ВСУ и будут иметь (или уже имеют) от США управляемые авиабомбы JDAM, дальность метания которых составляет до 40 км, вряд ли у нас были специалисты, способные работать с таким оружием. Поэтому, похоже, здесь речь не только о том, что наши летчики уже учатся по стандартам НАТО. Похоже, что как раз успехи весеннего контрнаступления и определят для Украины конкретные перспективы по самолетам — то есть, какие именно типы, сколько и когда будет поставлено, все как мы любим.

Появление в ВСУ средств дальнобойной доставки "бавовны" по территории россии также добавляет положительной динамики в ситуацию. Поскольку есть явное намерение асимметричными средствами "просадить" потенциал россии так, чтобы она точно была неспособна на затяжную войну.

Если говорить о слабых сторонах россиян в следующие несколько месяцев, то они выглядят довольно неожиданно.

Начнем с того, что мобилизационный потенциал русских нужно оценивать не только по количеству набранного "пушечного мяса", но и по распределению ресурсов. А на фоне того, что оккупанты каждый месяц теряют минимум 150 танков, а вместо этого получают максимум 25 новых танков, то здесь у них перспективы так себе.

россияне вроде бы "не учитывают" уровень своих потерь, но на самом деле в каждой из своих войн рф не могла выдерживать высокие потери долго. А когда получится так, что HIMARS смогут бить уже по аэродромам во временно оккупированном Крыму, тогда российские оккупанты начнут ощущать свои потери в разы острее.

Легко никому не будет. Но именно так и должно быть на пути к Победе, которая будет определять нашу жизнь на десятки лет вперед.