Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса специально для "Телеграфа":

В понедельник, 20 марта, лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прибыл в россию, где встретился с президентом рф владимиром путиным, ордер на арест которого недавно выдал Международный уголовный суд.

Надо понимать, что ордер МУС на арест главы того или иного государства не запрещает визиты в это государство. Так что со стороны Си Цзиньпина юридически тут нет никаких нарушений. Ну, а для китайцев важно было совершить этот визит чисто из политических соображений.

На данный момент не прозвучало каких-то существенных заявлений, не подписано каких-то значимых документов. Перед собственно встречей Си Цзиньпин и путин опубликовали две статьи о российско-китайских отношениях. Статьи по акцентам отличаются между собой.

В российской – много о том, какие китайцы друзья и братья, что отношения между рф и КНР это чуть ли не союз. Тогда как в китайской подчеркивалось, что это не союз или альянс, а исключительно партнерство.

Далее будем оценивать по официальным заявлениям сторон, если они будут. Думаю, сегодня прозвучат некие – об энергетическом партнерстве, о газопроводе "Сила Сибири-2", который вроде как собираются строить, о торгово-экономических соглашениях. Но фундаментально каких-то перемен в российско-китайских отношениях после визита Си в Москву я не ожидаю.