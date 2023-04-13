Игра мускулами или подготовка к реальной войне: чего ожидать от Китая - Евгений Магда
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда специально для "Телеграфа" рассказал, что означают агрессивные заявления Си Цзиньпина
Си Цзиньпин, недавно впервые в истории Китайской Народной Республики (КНР) переизбранный на третий срок, всё чаще стал делать откровенно воинственные заявления.
Во время инспекции Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая, где он проводил, в частности, проверку Военно-Морских сил, китайский лидер сделал акцент на необходимости подготовки войск к реальным боевым действиям.
Впрочем, по моему мнению, Китай сейчас оказался в такой ситуации, когда делать агрессивные заявления для него намного выгоднее, чем осуществлять реальную агрессию.
Реальная же, практическая агрессия против Тайваня может привести к существенным экономическим проблемам в самой КНР. Проблемам, с которыми Китай может и не справиться.
Просто игра мускулами в Азиатско-Тихоокеанском регионе отвечает интересам КНР куда больше, чем готовность к непосредственному вторжению на Тайвань, к высадке на остров. Война в Украине наглядно продемонстрировала, как быстро может сжигаться вражеская техника. А у Тайваня, имеющего мощную поддержку США, соответствующего вооружения хватает.
Уверен, что Китай делает выводы из войны в Украине. И ищет дипломатические пути решения важных для себя вопросов, а вовсе не военные.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.