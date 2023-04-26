Политолог и военный эксперт назвал несколько причин, по которым Украине не дают истребители F-16

Западные союзники не передают Украине истребители F-16 из-за нескольких факторов.

Во-первых, подготовка летного состава по стандартам НАТО занимает до двух лет. Даже с учетом профессионализма украинских асов сроки обучения снизили до 6-9 месяцев.

Во-вторых, подготовка обслуживающего персонала для этих самолетов, которая занимает до трех лет, и сократить этот период нельзя.

Кроме того, логистика, а именно: оснащение аэродромов. Шасси F-16 очень чувствительны. Они могут слетать с ровной полосы. В Украине взлетные полосы – это бетонные плиты, не подходящие для западных самолетов.

Стоимость F-16, ведь даже новый истребитель стоит от 25 миллионов, что очень дорого даже для стран НАТО, а также отсутствие необходимого количества свободных самолетов.

В связи с этим решили идти путем передачи систем ПВО, которые нивелируют преимущество россиян в воздухе и передачи тех самолетов, для которых не нужно обучать украинских пилотов, а именно МиГ-29, но модернизированных под стандарты НАТО. Это позволяет использовать противорадиолокационные ракеты и крылатые ракеты воздушного базирования, имеющие точность поражения 1,5 метра на расстоянии до 500 км.

Официальный Киев пытается договориться о поставках для сил обороны Украины западных истребителей четвертого поколения, которые позволят получить существенное преимущество над Россией в небе.

В настоящее время Украина получила от некоторых союзников истребители МиГ-29. Так, в Словакии заявили о передаче Украине всех 13 обещанных истребителей МиГ-29.

Сейчас у России есть значительное преимущество в авиации. Речь идет о преимуществе не только количественного, но и качественного. Украинские МиГ-29 — фронтовые истребители, легче многоцелевых Су-27. У них меньше узлов подвески ракет, более простая авионика и система управления огнем. Кроме того, Россия использует в конфликте с Украиной истребители Су-35 и Су-30СМ. Это новые версии Су-27, имеющие значительно лучшие характеристики.

Напомним, премьер Великобритании Риши Сунак пообещал начать обучение украинских пилотов и поручил министру обороны изучить возможность поставки Киеву боевых самолетов.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопрос о возможности поставки, говорил, что "в принципе, ничего не исключено".