Как гражданским вести себя рядом с военными? - Алена Рыж
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Солдат в 47-й ОМБр "Магура" Алена Рыж ответила на важный вопрос
Как поступать гражданским рядом с военными?
Вопрос, который мне задают чаще всего за последние недели.
Давайте разберемся.
Первое:
Военные (в большинстве) еще недавно были теми же гражданскими. Они тоже люди, как и все вокруг. Только носят форму, делают специфическую работу и многие уже имеют измененное тело.
Второе:
Если смотрите на военного, смотрите в глаза. Не опускайте свои, не отворачивайтесь. Обычно такие действия совершают, когда стыдно самому или стыдно за человека. Вот здесь вопрос: за что стыдно вам? Или за что должно быть стыдно воину?
Если присутствует стыд, что он воюет, а вы нет, спросите себя: делаете ли вы здесь что-нибудь для победы. Если ответ ДА, нечего стесняться. Каждый делает свою работу.
Третье:
Если есть желание что-то сказать, поблагодарить, все просто:
"Спасибо за вашу работу". Взгляд в глаза, обязательно улыбка. Возможно, рукопожатие. Если хочется передать больше тепла, спросите: "Могу я вас обнять?"
Этого достаточно, чтобы военный почувствовал благодарность не только от семьи и друзей.
Четвертое:
Хотите сделать больше (угостить, рассчитаться, подарить что-то…), есть простые фразы:
– Позвольте вас угостить/рассчитаться/подарить. Для меня это проявление благодарности за вашу работу.
Спокойный тон, взгляд, улыбка снова вам в помощь. Воин примет это в большинстве ситуаций. Главное – транслировать уважение, а не стыд. Это очень чувствуется.
Пятое:
Если воин получил ранение и его тело изменено, примите это и помните второй пункт этого поста.
Украина "самая протезированная страна мира". Мы этого статуса не желали, как и войны. Но пора перестать закрывать глаза. Люди без ног, рук, лица – это большая часть общества. Примите это. Перестаньте ПЯЛИТЬСЯ, ТЫКАТЬ ПАЛЬЦАМИ и ШУШУКАТЬСЯ. Мы видим это, и это неприятно.
Интересно, хотите объяснить ребенку, понять самому – подойдите, попросите показать, рассказать. Это не проблема – это уважение.
Шестое:
Перед тем как помочь (спуститься/подняться по лестнице, что-то понести, открыть дверь), если это не в моменте и нет острой необходимости, спросите:
– Тебе/вам нужна помощь?
– Помочь?
– Могу я помочь?
Даже раненый военный хочет чувствовать себя воином. Если он может сам нести пакет, открывать дверь, переходить дорогу – пусть несет, открывает, переходит.
Что проявлять рядом с военными:
- Искренность
- Доброту
- Уважение
- Уверенность
- Благодарность
- Терпение
- Понимание
- Поддержку.
Что мешает рядом с военными:
- Вина
- Слабость
- Жалость
- Раздражение
- Нетерпение
- Гиперопека.
P. S. Вечером запишу видео в тиктоке, где расскажу обо всем подробнее.
Я все там же в 47 ОМБр "Магура".
Источник: Facebook-страница Алены Рыж
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