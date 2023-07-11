Солдат в 47-й ОМБр "Магура" Алена Рыж ответила на важный вопрос

Как поступать гражданским рядом с военными?

Вопрос, который мне задают чаще всего за последние недели.

Давайте разберемся.

Первое:

Военные (в большинстве) еще недавно были теми же гражданскими. Они тоже люди, как и все вокруг. Только носят форму, делают специфическую работу и многие уже имеют измененное тело.

Второе:

Если смотрите на военного, смотрите в глаза. Не опускайте свои, не отворачивайтесь. Обычно такие действия совершают, когда стыдно самому или стыдно за человека. Вот здесь вопрос: за что стыдно вам? Или за что должно быть стыдно воину?

Если присутствует стыд, что он воюет, а вы нет, спросите себя: делаете ли вы здесь что-нибудь для победы. Если ответ ДА, нечего стесняться. Каждый делает свою работу.

Третье:

Если есть желание что-то сказать, поблагодарить, все просто:

"Спасибо за вашу работу". Взгляд в глаза, обязательно улыбка. Возможно, рукопожатие. Если хочется передать больше тепла, спросите: "Могу я вас обнять?"

Этого достаточно, чтобы военный почувствовал благодарность не только от семьи и друзей.

Четвертое:

Хотите сделать больше (угостить, рассчитаться, подарить что-то…), есть простые фразы:

– Позвольте вас угостить/рассчитаться/подарить. Для меня это проявление благодарности за вашу работу.

Спокойный тон, взгляд, улыбка снова вам в помощь. Воин примет это в большинстве ситуаций. Главное – транслировать уважение, а не стыд. Это очень чувствуется.

Пятое:

Если воин получил ранение и его тело изменено, примите это и помните второй пункт этого поста.

Украина "самая протезированная страна мира". Мы этого статуса не желали, как и войны. Но пора перестать закрывать глаза. Люди без ног, рук, лица – это большая часть общества. Примите это. Перестаньте ПЯЛИТЬСЯ, ТЫКАТЬ ПАЛЬЦАМИ и ШУШУКАТЬСЯ. Мы видим это, и это неприятно.

Интересно, хотите объяснить ребенку, понять самому – подойдите, попросите показать, рассказать. Это не проблема – это уважение.

Шестое:

Перед тем как помочь (спуститься/подняться по лестнице, что-то понести, открыть дверь), если это не в моменте и нет острой необходимости, спросите:

– Тебе/вам нужна помощь?

– Помочь?

– Могу я помочь?

Даже раненый военный хочет чувствовать себя воином. Если он может сам нести пакет, открывать дверь, переходить дорогу – пусть несет, открывает, переходит.

Что проявлять рядом с военными:

- Искренность

- Доброту

- Уважение

- Уверенность

- Благодарность

- Терпение

- Понимание

- Поддержку.

Что мешает рядом с военными:

- Вина

- Слабость

- Жалость

- Раздражение

- Нетерпение

- Гиперопека.

P. S. Вечером запишу видео в тиктоке, где расскажу обо всем подробнее.

Я все там же в 47 ОМБр "Магура".

Источник: Facebook-страница Алены Рыж