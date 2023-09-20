Блогер и бизнесмен Роман Шрайк прокомментировал итоги конфликта в Карабахе

Похоже история с "Нагорно-Карабахской республикой" заканчивается.

Что хочу отметить:

✔️В 2020 году Азербайджан выиграл Вторую Карабахскую войну благодаря планомерной подготовке к боевым действиям.

Еще тогда азербайджанская армия могла занять весь Карабах, но не стала этого делать из-за международного давления. В первую очередь из-за давления россии, которая смогла всунуть "миротворцев", призванных контролировать соблюдение прекращения огня и дорогу в Карабах по Лачинскому коридору (единственный путь, соединяющий Карабах и Армению).

✔️Целью россии было поддерживать нестабильность региона, чтобы управлять ситуацией в качестве "арбитра". Обычная история, которая могла длиться еще долго.

✔️Все изменил провал российской попытки захватить Украину. Турции и Азербайджану стало очевидно, что россия — это не то, чем кажется.

Поэтому переговоры переговорами, но начались и гибридные атаки. Перестрелки, за которыми следовал шажок вперед, а с конца прошлого года — блокада Лачинского коридора со стороны азербайджанских "активистов-экологов".

По сути Азербайджан получил контроль над единственным путем сообщения между Арменией и Карабахом.

✔️Армении, конечно, судьба карабахских армян не безразлична, и на переговорах постоянно обсуждался вопрос их безопасности после тогда еще гипотетической реинтеграции с Азербайджаном.

Но при этом у Армении нет ресурсов воевать с Азербайджаном. Люди готовы гневно митинговать у правительства и российского посольства, но умирать за НКР желающих мало. А преимущество Азербайджана в вооружении и подготовке армии всем понятно.

✔️Армения по сути живет в окружении не особо дружественных стран — Турции и Азербайджана. Раньше гарантом ее безопасности была россия, но сейчас российская армия не может быть гарантом даже для Москвы-Сити.

А влияние Запада на Южный Кавказ (пока?) ограничено.

✔️Вероятно финальной точкой начала операции по принуждению "НКР" к капитуляции стали какие-то договоренности между путиным и Эрдоганом на их встрече в начале сентября.

И россия спокойненько Карабах слила.

✔️В итоге сутки боевых действий азербайджанской армии против карабахских формирований показали ее подавляющее преимущество.

Армения, понимая свою слабость, в войну не вписалась, а россия сделала вид, что задача ее миротворцев — наблюдать за редкими видами птиц.

Вот и вся история.