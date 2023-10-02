Инвестиционный банкир Сергей Фурса о бюджете США без помощи Украины

Говорят, Украина получила желтую карточку от законодателей в США.

Удивительно.

Желтую карту в футболе дают за то, когда ты нарушил правила и получил наказание. И похоже, что голосование в Конгрессе связано с какими-то действиями Украины. К примеру, с коррупцией. С наличием которой никто не будет спорить, конечно. И даже с ее ростом в течение войны.

Но…

Даже если бы уровень коррупции в Украине был на уровне Финляндии (а ее там очень трудно найти и нужно очень сильно стараться) это ничего бы не изменило в поведении трампистов. Какие бы все равно выбрали Украину в качестве инструмента для шантажа Байдена.

Почему? Два момента. Они знают, что поддержка Украины важна для официального Вашингтона. И они изоляционисты. А значит все происходящее за пределами США для них второстепенно и они готовы это использовать. Это для нас голосование за поддержку Украины является основным событием в жизни. А для Трампа это нечто промежуточное и второстепенное. Да и для США это все же не вопрос номер 1. Потому что все страны мира сконцентрированы на себе.

Таким образом, чтобы мы не делали, это бы ничего не изменило. В этот раз. Потому что мы стали заложниками высшего процесса в США. И заявления множества американских политиков о поддержке Украины в эти выходные подтверждают неизменность отношения к Украине.

Значит ли это, что все пропало? Точно нет. Мы сейчас внутри процесса. И любые выводы можно будет делать в конце. Вот если бы Конгресс провалил голосование за помощь Украине, то уровень волнения должен быть сильным. А так пока есть только техническая остановка. При этом к ней были готовы как в Украине, так и в Вашингтоне. В Украине сейчас есть запас финансовой прочности и деньги от США не являются критически необходимыми для бюджета в этом году. А в США использовали креативную бухгалтерию, переоценили уже оказанную поддержку (несколько месяцев назад) и смогли увеличить свой лимит.

Плюс по финансовой поддержке у нас есть программа МВФ. А именно под эту программу страны G7 официально гарантировали Фонду свою финансовую поддержку в течение 4 лет. В том числе США. Это и есть основная ценность программы с МВФ на этот раз. На самом деле. И потому будет большой ерундой и спасти или провалить.

Отдельно вопрос, крики определенных людей, что "это все потому, что мы не использовали ленд-лиз". С этим ленд-лизом вообще удивительная история. И вокруг него создан определенный карго-культ. Видимо, связан с упоминаниями о Второй Мировой. Однако Лэнд-лиз всегда был планом Б. Который должен был включиться, если бы план А перестал работать. А план А – это бесплатная поддержка от Вашингтона. Работавшая все время до последнего момента. И увеличить поддержку за счет Лэнд-лиза было невозможно. Мы могли получать определенное количество оружия либо бесплатно, либо по Лэнд-лизу, в кредит. И, конечно, выбирали бесплатно. Зачем потребовался план Б? Ну хотя бы потому, что год назад в США были промежуточные выборы, на которых ожидания от трампистов были выше и тот беспорядок, который они устраивают сейчас, мог начаться гораздо раньше. А так и план А и план Б был рассчитан на время и это время вышло. Поэтому и применение Лэнд-лиза сейчас просто невозможно.

Приятно ли, что мы стали заложниками политического процесса в США? Конечно нет. Но это факт. И то, что делает нас сильными в противостоянии с Россией (поддержка собзников), порождает и нашу слабость, потому что мы зависимы от поддержки союзников. Но эта слабость есть лишь один из недостатков нашей силы. И в вопросе поддержки нам нужно просто пройти весь путь голосований, который будет сопровождаться множеством политических заявлений, часть из которых нам не нравиться.

Есть ли для нас риск Трампа? Конечно, есть. Но это риск не только для нас. но и для всего демократического мира. В том числе, для самих США.

Что ждет нас в ближайшее время на этом направлении? Очень много шума и неприятных заявлений, таких как коллаж Маска на Зеленского, который является отвратительным проявлением тех же выборов и является продолжением действий Маска, когда он, например, в ковбойской шляпе патрулирует границу и ловит нелегальных мигрантов. Это внутренняя кухня штатов и там на выборах всегда плохо пахло, но сейчас мы просто слышим эти запахи.

Но пока и поддержка обществ и поддержка правительств всех стран G7 остается стабильной и проукраинской. Да, нет эмоций первых месяцев войны. Но их нереально держать на высочайшем уровне так длительно. Но уже есть институциализированная поддержка. Базирующаяся в том числе на национальных интересах этих стран. А потому рано посыпать голову пеплом и ныть, что нас бросают. Никто нас еще не бросил. И до потенциальной победы Трампа такие риски не просматриваются.

И помним. Трамп выбрал тему Украины для шантажа Байдена только потому, что он знает, какова это важная тема для Белого Дома. Для интересов США.