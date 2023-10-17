Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины, волонтер Дана Яровая по пунктам разобрала утвержденный правительством порядок по изменению правил оформления гуманитарки

Продолжим наш увлекательный сериал о Порядке пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения, утвержденном постановлением КМУ от 05.09.2023 № 953, или Как не покончить жизнь самоубийством волонтеру.

Минусы постановления

1. П. 11 Порядка. В случае несоответствия фактически полученных товаров тем, что указаны в декларации, получатель составляет инвентаризационное описание. — Представление инвентаризационного описания фактически полученной гуманитарной помощи считается информированием получателями правоохранительных органов об установленном факте несоответствия фактически полученной гуманитарной помощи категориям товаров и/или наименованию товаров, и/или количеству мест, и/или количеству штук, и/или весу, указанным в декларации.

Настораживает автоматическое информирование правоохранительных органов, которые, получив такие сигналы, будут иметь возможность оказывать давление на всю цепочку поступления гуманитарной помощи, следствием чего может быть усложнение, приостановка или полная остановка его работы.

2. Отчеты по полученной гуманитарной помощи представляются ежемесячно до полного ее распределения. В противном случае – гуманитарная помощь считается такой, в отношении которой отсутствует учет получения и целевого использования, и использованной не по целевому назначению. Далее включаются специально уполномоченные государственные и правоохранительные органы. 90 дней без отчета приводит к автоматической блокировке получателя. Возобновить статус получателя можно только через 6 месяцев.

При таких условиях получатели не получат иного выхода, чем привлечь к администрированию процессов получения и распределения гуманитарной помощи дополнительные ресурсы. В противном случае где-то в июне 2024 года их деятельность будет автоматически заблокирована, а статистику по полученной гуманитарной помощи заменит статистика возбужденных уголовных дел.

3. В инвентаризационном описании гуманитарной помощи получатель должен указывать, в частности, цену за единицу (в грн) и первоначальную (справедливую) стоимость (в грн) по каждой позиции гуманитарной помощи.

Получатель может просто не знать цен на соответствующие товары (ведь согласно ЗУ "О гуманитарной помощи", гуманитарная помощь — целевая адресная безвозмездная помощь в денежной или натуральной форме, которая не предусматривает какой-либо денежной, материальной или других видов компенсаций донорам).

4. С первоначальной (справедливой) стоимостью гуманитарной помощи вообще абсурд. Ведь первоначальная стоимость — равна сумме денежных средств, израсходованных на приобретение оцениваемого актива. То есть в случае с гуманитарной помощью, которая предоставляется безвозмездно, первоначальная стоимость будет равна "0 грн". Справедливая стоимость — это сумма, по которой может быть произведен обмен товара при обычных условиях на определенную дату. Здесь следует отметить, что во-первых, война – это априори не обычные условия, а во-вторых, получатель, чтобы не превратиться в центр маркетинговых исследований, всегда будет писать эту справедливую стоимость "с потолка".

Существует надежда, что в этих полях в Автоматизированной системе регистрации гуманитарной помощи будет предоставлена возможность вместо конкретных цифр указывать "Не известно". Аналогичные примеры этому в Украине существуют — например, при заполнении деклараций госслужащих, в некоторых полях относительно рыночной (оценочной) стоимости имущества на момент получения на него прав, можно отмечать ответ "Не известно".

5. В отчете о наличии и распределении гуманитарной помощи, получатель должен указывать, в частности, юридических лиц — приобретателей гуманитарной помощи, "адрес места фактического распределения гуманитарной помощи (КОАТУ, населенный пункт, улица, дом, желательно геолокацию) или ближайший известный адрес к месту фактического распределения".

Очевидно, нормотворец обязал получателей гуманитарной помощи вести отчетность с целью обеспечения возможности контроля над ее распределением и использованием. Однако, очевидно, ведение такой отчетности существенно обременит получателей, ведь это потребует привлечения дополнительных значительных временных и человеческих ресурсов.

К тому же, согласно требованиям части второй статьи 3 ЗУ "О гуманитарной помощи", получатель гуманитарной помощи имеет те же права на ее использование, что и приобретатель гуманитарной помощи. При этом усматривается, что с учетом положений абзаца второго пункта "г" абзаца 5 статьи 1 указанного Закона, приобретателями гуманитарной помощи со статусом юридического лица, могут быть определены сами получатели.

То есть выходит, что составляя отчет, получатель может просто указать самого себя как приобретателя, и на этом закрыть вопрос? Кто за это покусает? Хотя в аудиторско-президентской республике все возможно, и с этим надо быть осторожнее.