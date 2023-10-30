Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, специально для "Телеграфа" объяснил, как Украина может приблизить победу над агрессором

Украина почти десять лет отражает гибридную агрессию россии и более полутора года — широкомасштабное вторжение.

Но мне кажется, наряду с теми массированными дипломатическими усилиями, которые предпринимает украинская власть, а также теми героическими усилиями, которые демонстрируют наши военные на фронте, нужны усилия власти — системные и последовательные — по эффективности государственного управления.

Как пример абсурда, известного всей стране, ситуация с Государственной аудиторской службой, которая если не парализовала, то на несколько месяцев, по сути, дезорганизовала работу украинского оборонно-промышленного комплекса, входя в противоречие с решениями правительства, парламента, собственно, со здравым смыслом. И где кадровые выводы?

Украина может быть намного более эффективной и сплоченной с точки зрения работы тыла на нашу победу.

Это и производство боеприпасов, и вооружений, и работа бизнеса для пополнения госбюджета. Мы не можем воевать только за счет помощи из-за рубежа, тем более, что у стран-партнеров происходят свои непростые политические процессы.

Уверен, что поддержка продолжаться будет. Но какие-то перебои, весьма болезненные для нас, вполне вероятны. Поэтому мы должны максимально мобилизовать весь потенциал украинского бизнеса, науки, производственников, общества — для работы на победу.

А тех, кто этому мешает, нужно выбрасывать за борт. И таких, к сожалению, на разных этажах власти довольно много.

Безусловно, есть политическая воля, анализируются проблемы. Но за анализом должна следовать не просто перестановка фигур, а в принципе изменение подходов к укреплению кадрового состава в органах власти.

Что до работы нашего дипломатического корпуса, тут тоже есть проблемы. Главная беда в том, что украинская дипломатия долгое время финансировалась по остаточному принципу. И я не уверен, что сейчас у тех, кто распределяет бюджетные средства, есть адекватное понимание того, что дипломатия — это часть государственной машины, которая может куда эффективнее работать на нашу победу.

И она доказывает это, приведя более 60 стран на Мальту — для обсуждения украинской формулы мира.

Увеличивая число стран, которые принимают участие в Крымской платформе.

Но эта деятельность должна адекватно финансироваться. Причем усилия следует сосредоточить как на работе нашего дипломатического корпуса (увы, немногочисленного), так и на подключении украинской диаспоры в разных странах (а она выросла за последние полтора года примерно на 6 миллионов человек) к лоббированию наших интересов. Несмотря на огромный дефицит средств в госказне, важно вкладываться в продвижение украинских месседжей на внешнеполитическом уровне, в максимальном количестве стран, с максимальным привлечением всех сил и средств.