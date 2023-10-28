На Мальте начались переговоры по мирному плану Зеленского: появились важные подробности

Формула мира главы Украины включает 10 пунктов

На Мальте началась встреча внешнеполитических советников и советников по национальной безопасности по поводу украинской Формулы мира президента Владимира Зеленского. Участие в ней принимают более 65 стран, в том числе страны так называемого Глобального Юга.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что дипломатические усилия Украины приносят результаты: международная поддержка украинской Формулы мира растет.

"Большое количество стран Глобального Юга, вовлеченных во встречу, является подтверждением этому. Это действительно демонстрация того, что мир заинтересован в справедливости и победе Украины. Российские фейки о потере интереса к Украине не оправдались. Над реализацией Формулы мира, предложенной президентом Зеленским, с каждым месяцем работает все больше стран мира со всех континентов", — пишет он.

Ермак добавил, что были представлены и обсуждены конкретные планы реализации пяти пунктов Формулы мира: ядерная безопасность, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц), восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

Эти планы разрабатывали рабочие группы. В них вошли представители посольств разных стран, а также эксперты.

"Движемся к Глобальному саммиту мира лидеров государств. Работаем над общим видением нашей Формулы со странами мира. Триумф международного права – это справедливый мир, в котором агрессор терпит поражение", — резюмировал глава ОП.

Стоит отметить, что встреча по украинской "формуле мира" на Мальте — уже третья, предыдущие прошли в Копенгагене и Джидде. По ее итогам ожидается одобрение планов воплощения пунктов "формулы мира" Владимира Зеленского. Она состоит из 10 пунктов, предусматривает полный вывод российских войск из Украины и охватывает другие темы, такие как возвращение депортированных и военнопленных, а также обеспечение продовольственной безопасности и ядерной безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что Китай отказался принимать участие во встрече советников по национальной безопасности по поводу Украины на Мальте 28 и 29 октября. В списке участников — страны "Большой семерки", Катар, Южная Африка, Индия и Турция. Бразилия и Чили решили принимать участие онлайн.