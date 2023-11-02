Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса специально для "Телеграфа" объяснил активизацию оккупантов под Донецком

На данный момент очевидны цели кремля в ракурсе обострения ситуации на Донбассе. Штурмы Авдеевки, переброска дополнительных сил в район Бахмута и так далее.

Фактически россия начала на Донбассе свое контрнаступление, хоть так его и не называет. путин преследует таким образом ряд целей.

Первая – прикладная. Отодвинуть наши войска от Донецка, чтобы уменьшить угрозу "прилетов" туда. Раньше это особо не волновало кремль. Но сейчас, учитывая количество высокопоставленных россиян, которые переехали в Донецк руководить т. н. "ДНР", это уже проблема. Кроме того, рф нужен "второй Бахмут". Показать, что есть какие-то успехи, новые "приобретения", "освобождения". Это, по мнению кремля, должно создать мотивацию для россиян более активно мобилизоваться. Потому что сейчас мотивация значительно упала.

Более глобальная цель – путину необходим выход на админграницы Луганской и Донецкой областей, чтобы он мог закончить т. н. "сво".

Он явно хочет заморозить конфликт. Особенно в условиях нарастающей мировой турбулентности и роста напряжения в самой рф, показателем которой стали недавние антисемитские события в Дагестане. Махачкала показала, что, бросив все силы на войну с Украиной, путинский режим сделал себя беззащитным перед другими угрозами, в том числе исламским радикализмом. путину нужно развязать себе руки, но он не может этого сделать, потому что вся территория Донецкой области записана в т. н. "конституции ДНР" как ее территория. И именно в границах этой территории рф аннексировала "ДНР". Соответственно, "сво" не может закончиться, пока хотя бы часть территории Донецкой и Луганской областей остается под контролем Киева.

А вот выход на админграницы такую возможность дает. Объявить, что цели выполнены, ставить вопрос о переговорах с учетом, как любят говорить россияне, "сложившейся территориальной реальности".

И кремль надеется, что Запад поддержит такой расклад.

Особенно важно для путина добиться этих целей до мартовских выборов. Объявить себя победителем, прекратить "сво", не начинать очередной мобилизации (что сильно бьет по электоральным настроениям) – и снова получить "мандат народного доверия".

Наша задача – максимально мешать кремлю добиться данных целей.