Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" для "Телеграфа" объяснил, почему волны ненависти всё больше накрывают рф

В российской Махачкале (республика Дагестан) воскресным вечером 29 октября радикально настроенные местные жители оригинально выразили поддержку Палестине, устроив беспорядки в аэропорту и пытаясь добраться пассажиров прибывшего из Израиля самолета. Устроив эдакую охоту на евреев.

Хотел бы я, чтоб это всё привело к тому, чтобы нашелся умный человек и перенаправил ту энергию, с которой агрессивная толпа с каким-то диким восторгом носилась по аэропорту, выискивая евреев, в конструктивное русло. На пропагандистскую сволочь в рф, на собственно кремль.

Я внимательно прослушал аналитику от "правильных русских", т. н. "хороших русских". И даже они стараются смягчить ситуацию. Преподнести это варварство как некое незначительное недоразумение. Обосновать каким-то старинными противостояниями на Кавказе между местными жителями (дагестанцы, чеченцы и так далее) и представителями еврейской общины.

А с моей точки зрения — мы стали свидетелями очередного проявления мусульманского радикализма. Он никогда и никуда не девался. А сейчас — нарастает. Везде. В том числе на такой благоприятной почве как территория россии.

Так что антисемитские протесты и погромы в Махачкале — не что-то исключительное. Следует ожидать продолжения роста нетерпимости к представителям других религий по всей рф. Насколько всё это будет радикальным и станет проявляться в более яркой плоскости — сказать пока сложно. Но это уже тенденция, которую вряд ли удастся остановить. кремль своими постоянными агрессиями выпустил из бутылок всех джиннов ненависти. И последствия будут плачевны для самих россиян — всех национальностей.

Можно вспомнить недавнюю ситуацию со строительством новой мечети в москве. Когда мусульманская община столицы страны-агрессора заявила (в довольно ультимативной форме), что нужна мечеть на 60 тысяч верующих. При том, что на сегодняшний день самый большой православный храм в москве вмещает лишь 10 тысяч верующих.

В итоге минувшей весной начались открытые столкновения между москвичами, которые считают себя христианами, и между представителями мусульманского мира.

Можно вспомнить и летние протесты мусульман, возмущенных тотальными обысками в мечетях. Тогда они неслабо так "покачали" москву.

Если посмотреть с общего ракурса, а не как на частную историю о дикарях, которые носились по аэропорту в Махачкале (кстати, перманентные акции нападения на евреев, поиски евреев происходили в ряде других городов Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарской республики), то складывается общая картина религиозной нетерпимости, нетерпимости по национальному признаку, в ракурсе богатый-бедный и так далее. Волны ненависти как таковой, которая всё больше накрывает рф. За что боролись — на то и напоролись, "денацификаторы" хреновы.

По демографии уже видно, что в россии идет убывание условно христианского населения — с одновременным стремительным увеличением мусульманской части. Где-то даже приводились данные, что чуть ли не под 80% работоспособного населения той же москвы составляют представители мусульманской религии. Включая, понятно, множество трудовых мигрантов.

Проблема есть. И она, безусловно, будет всё острее. Особенно на фоне возвращения с фронта т.н. "свошников", которые и на гражданке продолжают убивать, насиловать и грабить. Не зря кремль буквально на прошлой неделе выдал предписание замалчивать данные о преступлениях, совершенных демобилизованными участниками войны против Украины.