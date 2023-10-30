Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської ВДА (2015-2016 роки), керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" для "Телеграфу" пояснив, чому хвилі ненависті все більше накривають рф

У російській Махачкалі (республіка Дагестан) недільного вечора 29 жовтня радикально налаштовані місцеві жителі оригінально висловили підтримку Палестині, влаштувавши заворушення в аеропорту і намагаючись дістатися пасажирів літака, що прибув з Ізраїлю. Влаштувавши таке собі полювання на євреїв.

Хотів би я, щоб це все призвело до того, щоб знайшлася розумна людина і перенаправила ту енергію, з якою агресивний натовп з якимось диким захопленням носився аеропортом, вишукуючи євреїв, в конструктивне русло. На пропагандистську сволоту в рф, на власне кремль.

Я уважно прослухав аналітику від "правильних росіян", т. з. "гарних росіян". І навіть вони намагаються пом’якшити ситуацію. Піднести це варварство як якесь незначне непорозуміння. Обґрунтувати якимось старовинним протистоянням на Кавказі між місцевими жителями (дагестанці, чеченці тощо) та представниками єврейської громади.

А на мій погляд — ми стали свідками чергового прояву мусульманського радикалізму. Він ніколи і нікуди не подівся. А зараз – наростає. Скрізь. Зокрема на такому сприятливому ґрунті, як територія росії.

Тож антисемітські протести та погроми у Махачкалі — не щось виняткове. Слід очікувати продовження зростання нетерпимості до інших релігій по всій росії. Наскільки все це буде радикальним і проявлятиметься в яскравішій площині — сказати поки що складно. Але це вже тенденція, яку навряд чи вдасться зупинити. кремль своїми постійними агресіями випустив із пляшок усіх джинів ненависті. І наслідки будуть плачевними для самих росіян — усіх національностей.

Можна згадати недавню ситуацію з будівництвом нової мечеті у Москві. Коли мусульманська громада столиці країни-агресорки заявила (у досить ультимативній формі), що потрібна мечеть на 60 тисяч вірян. При тому, що на сьогодні найбільший православний храм у москві вміщує лише 10 тисяч вірян.

У результаті минулої весни почалися відкриті зіткнення між москвичами, які вважають себе християнами, та між представниками мусульманського світу.

Можна згадати і літні протести мусульман, обурених тотальними обшуками у мечетях. Тоді вони неслабко так "похитали" москву.

Якщо подивитися з загального ракурсу, а не як на окрему історію про дикунів, що носилися по аеропорту у Махачкалі (до речі, перманентні акції нападу на євреїв, пошуку євреїв відбувалися в низці інших міст Дагестану, Чечні, Кабардино-Балкарської республіки), то складається загальна картина релігійної нетерпимості, нетерпимості за національною ознакою, в ракурсі багатий-бідний тощо. Хвилі ненависті як такої, яка дедалі більше накриває рф. За що боролися — на те й напоролися, денацифікатори хрінові.

За демографією вже видно, що в росії йде зменшення умовно християнського населення — з одночасним стрімким збільшенням мусульманської частини. Десь навіть наводилися дані, що майже під 80% працездатного населення тієї ж таки москви становлять представники мусульманської релігії. Включаючи, зрозуміло, багатьох трудових мігрантів.

Проблема є. І вона, безумовно, буде все гострішою. Особливо і натомість повернення з фронту т. зв. "свошників", які й на громадянці продовжують вбивати, ґвалтувати та грабувати. Не дарма кремль буквально минулого тижня видав припис замовчувати дані про злочини, вчинені демобілізованими учасниками війни проти України.