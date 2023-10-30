Звуки пострілів, військова техніка та постраждалі: чим закінчилася облога аеропорту в Дагестані (відео)

Поранені є як серед правоохоронців, так і протестувальників

Глибоко вночі у російській Махачкалі (республіка Дагестан) все ж вдалося розігнати акцію протесту, що спалахнула у місцевому аеропорту. Російські правоохоронці розігнали мітингувальників, що підтримували Палестину та намагалися дістатися до пасажирів літака, котрий прибув із Ізраїлю. Повідомляється про понад 20 постраждалих, причому — як з боку заворушників-мусульман, так і з боку російської поліції.

Деталі повідомляються у Telegram-каналі "Невзоров" та інших російських ЗМІ. Учасникам акції протягом кількох годин вдавалося блокувати аеропорт і сам літак із начебто ізраїльтянами на борту. Вони не пропускали "швидкі", журналістів та будь-кого іншого, хто намагався їм завадити.

У певний момент на злітну смугу аеропорту вдалося вийти поліцейським. Початково вони не застосовували силу, хоча й були при повному екіпірування — із дубинками та щитами. Вони вмовляли протестувальників розійтися та дотримуватися вимог громадського порядку.

Аеропорт Махачкали на карті

Без сутичок, звісно ж, не обійшлося. За попередніми даними, внаслідок акції протесту могли постраждати понад 20 осіб: близько десяти отримали легкі травми, ще десятеро — потрапили до лікарень. Також є інформація про двох важко поранених.

На відео із протестів можна почути характерний тріск, що дуже схожий на вистріли. Не виключено, що це також можуть бути звуки падіння каменів, котрими учасники акції активно закидали незгодних із їхньою позицією. Офіційно про застосування вогнепальної зброї поліцейськими не повідомлялося.

Цікаво, що по трасі від Хасавюрта до Махачкали була помічена навіть військова техніка, котру, схоже, вели до аеропорту на підтримку силовиків. Однак зрештою підкріплення поліцейським так і не знадобилося: занадто радикально налаштованих мусульман вдалося змусити розійтися і так.

Відомо, що аеропорту сильно дісталося — протестувальники дісталися навіть до віп-зали. Кілька магазинів розбиті та розгромлені. Початково була інформація про закриття установи до 6 листопада, однак, імовірно, роботу аеропорту відновлять вже 31 жовтня. Наразі всі рейси перенаправляють до інших аеропортів республіки.

Додамо, що російські пропагандисти вже примудрилися знайти у антиєврейських заворушеннях "український слід". Зокрема, у багатьох Telegram-каналах з'явилася інформація про начебто причетність до організації акції протесту українських спецслужб. Звісно ж, це є черговою вигадкою кремлівського режиму, бо інформаційна війна проти нашої країни все ще продовжується.