Звуки выстрелов, военная техника и пострадавшие: чем закончилась осада аэропорта в Дагестане (видео)

Раненые есть как среди правоохранителей, так и протестующих

Глубоко ночью в российской Махачкале (республика Дагестан) все же удалось разогнать вспыхнувшую в местном аэропорту акцию протеста. Российские правоохранители разогнали митингующих, которые поддерживали Палестину и пытались добраться до пассажиров прибывшего из Израиля самолета. Сообщается о более 20 пострадавших, причем как со стороны беспорядков-мусульман, так и со стороны российской полиции.

Детали сообщаются в Telegram-канале Невзоров и других российских СМИ. Участникам акции в течение нескольких часов удавалось блокировать аэропорт и сам самолет с вроде бы израильтянами на борту. Они не пропускали "скорые", журналистов и любого другого, кто пытался им помешать.

В какой-то момент на взлетную полосу аэропорта удалось выйти полицейским. Изначально они не применяли силу, хотя и были при полной экипировке с дубинками и щитами. Они уговаривали протестующих разойтись и соблюдать требования общественного порядка.

Аэропорт Махачкалы на карте

Без стычек, конечно, не обошлось. По предварительным данным, в результате акции протеста могли пострадать более 20 человек: около десяти получили легкие травмы, еще десять — попали в больницы. Также есть информация о двух тяжело раненых.

На видео из протестов можно услышать характерный треск, очень похожий на выстрелы. Не исключено, что это также могут быть звуки падения камней, которыми участники акции активно атаковали несогласных с их позицией. Официально о применении огнестрельного оружия полицейскими не сообщалось.

Интересно, что по трассе от Хасавюрта до Махачкалы была подмечена даже военная техника, которую, похоже, вели в аэропорт в поддержку силовиков. Однако, в конце концов, подкрепление полицейским так и не понадобилось: слишком радикально настроенных мусульман удалось заставить разойтись и так.

Известно, что аэропорту очень досталось — протестующие добрались даже до вип-зала. Несколько магазинов разбиты и разгромлены. Изначально была информация о закрытии учреждения до 6 ноября, однако, предположительно, работу аэропорта возобновят уже 31 октября. Сейчас все рейсы перенаправляются в другие аэропорты республики.

Добавим, что российские пропагандисты уже умудрились найти в антиеврейских беспорядках "украинский след". В частности, во многих Telegram-каналах появилась информация о якобы причастности к организации акции протеста украинских спецслужб. Конечно же, это очередная выдумка кремлевского режима, потому что информационная война против нашей страны все еще продолжается.