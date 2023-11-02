Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего специально для "Телеграфа" объяснил, почему россия шантажирует Запад долгой войной

Кардинальных изменений в российско-украинской войне в обозримом будущем ожидать не приходится. По крайней мере, ситуация ноября- 2023 не будет чем-то отличаться от октябрьской.

В зависимости от погоды русские будут корректировать свои планы ударов по украинской инфраструктуре.

В течение зимы рф попытается уничтожить портовую, энергетическую, логистическую инфраструктуру Украины. Скорее всего, продолжит удары по топливной инфраструктуре – нефтехранилища, узлы транспортировки и так далее. Вопрос в том, насколько у противника хватит боеприпасов – и насколько качественно сработает украинская система ПВО.

россия продолжит пугать всех войной вдолгую. Большой ценой этой войны. Для Украины – в виде жертв и разрушений (по логике кремля – чем хуже украинской экономике, тем лучше для рф), для наших партнеров – в финансовом плане. Чтобы эта война обходилась нам слишком дорого.

Весь этот шантаж ради того, чтобы в 2024 году на каком-то моменте стимулировать ситуацию, при которой могут начаться консультации, а потом и переговоры по замораживанию войны либо по выходу из нее по некоему компромиссному сценарию.

Тревожные звоночки со стороны Запада в адрес Украины зазвучали в последнее время всё громче. Но где-то до середины весны нас точно будут поддерживать. А вот если к тому времени не будет кардинальных изменений на фронте (в нашу пользу), если рф окажется успешной в уничтожении украинской инфраструктуры, вполне вероятно, что партнеры Киева могут предложить нам начать консультации о мире.