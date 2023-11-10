Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса специально для "Телеграфа" объяснил, что происходит в США в отношении Украины

Несмотря на заявления демократов о необходимости скорейшего принятия объединенного пакета помощи Украине и Израилю, республиканцы провели через контролируемую ими Палату представителей законопроект о помощи исключительно Тель-Авиву. В ответ демократы предсказуемо заблокировали его в верхней палате (Сенате), где у них большинство.

На мой взгляд, то, что сейчас происходит в Штатах касательно Украины, – это скорее внутриполитическая борьба. И связана она с президентскими выборами в США, которые пройдут в ноябре 2024 года, а не с реальным отношением конгрессменов и сенаторов к нашей стране.

Все заявления о вынужденном уменьшении помощи Украине – это именно внутриполитический шантаж тех же демократов по отношению к республиканцам. С целью понизить рейтинги оппонентов накануне президентских выборов.

Ведь Украина всё равно остается популярной в США. Поддержка нашей страны американским народом падает, но все еще довольно высока. Поэтому тема Украины остается для президента Байдена и демократов в целом тем инструментом, которым можно играть на понижение рейтингов республиканцев. Особенно, актуализируя в медиа связку россии с ХАМАС или другими террористическими темами.

В свою очередь, республиканцы выставляют Украину в черном свете именно потому, что ее поддерживают демократы. Это плохо для нас, потому что реально понижает доверие простых американцев к нам, а значит, пропорционально увеличивает желание республиканцев играть на этом. Но ничего не поделаешь – мы стали заложниками внутриполитической борьбы. Бороться с этим можно только эффективной информационной политикой, которой, на мой взгляд, сейчас нет.

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что какие-то бюрократические заминки с предоставлением со стороны США помощи нашей стране возможны, но они были и ранее, даже когда мы имели безоговорочную двухпартийную поддержку. А о реальном свертывании помощи, я уверен, речи не идет. По крайней мере, до ноября 2024 года, президентских выборов в США.

К тому же Байден уже заявил, что ветирует закон о поддержке Израиля, если в нем не будет и поддержки Украины. Впрочем, верхняя палата парламента и так не пропустила подобный проект. То есть позиция Белого дома четко обозначена, а именно она является определяющей.

И нужно учесть еще один аспект – США могут использовать шаткость помощи нам как способ давления на внутриполитические решения Зеленского. Ту же кадровую политику, например.