Российский журналист и публицист рассказал о том, зачем силовики в росии проводят облавы на геев

Вдохновленные истинно рейховским законом о ЛГБТ — ОМОНы начали громить и шерстить всякие "места скопления инородных существ". Этой ночью был проведен мощный, широкий рейд по ночным клубам, тусовкам и пр.

Шаг грамотный, ибо вчера вечером, там во множестве собрались перепуганные геи, чтобы поделиться страхами, обсудить печальные перемены своих судеб и рецепты спасения. (Напомню, что все они демонстрировали либо абсолютное безразличие к войне, либо покорность режиму.)

Рейд позволил начать составление тотальных "голубых списков", в которые попадут не только рядовые геи, но и вся "элитка и эстрадка". Режим желает напиться их кровью. Он уверен, что публично-показательные расправы с геями порадуют "народ" и укрепят "величие". Это правильный расчет. В III рейхе это отлично сработало.

Оживились и вздернули на себя цены профессиональные невесты москвы и питера. Губастые, засидевшиеся в девках, смекнули, что пришел их час. Действительно, множество геев будут вынуждены заключать "скрепные" маскирующие браки.

Геев в россии существенно больше, чем в США и Европе. В элите и городах процент примерно схож, но в глубинках и провинциях — он на порядки выше.

В россии армия, церковь и тюрьма — это мощные гееобразующие системы, каждый год насыщающие народную материю десятками тысяч "опущенных".

Текст взят ил Telegram-канала Александра Невзорова