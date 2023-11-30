В россии суд запретил "движение ЛГБТ", хотя его не существует

Заседение суда продлилось всего несколько часов

В четверг, 30 ноября, Верховный суд россии удовлетворил иск минюста рф о запрете "международного движения ЛГБТ". Также его признали "экстремистским".

Как сообщает российское издание "Медиазона", заседание суда проходило в закрытом режиме. На нем присутствовали только представители минюста рф, которые пришли в медицинских масках, закрывающих лица. Они отказались давать комментарии и представляться.

Также сообщается, что всех журналистов перед началом заседания отправили в специальных зал для трансляций, где они дожидались информации о возможности пройти на оглашение решения. Судье Верховного суда рф Олегу Нефедову на рассмотрение иска Минюста потребовалось четыре часа.

Издание отмечает, что данному иску предшествовало принятие в россии двух репрессивных законов против ЛГБТ. Сначала закон о "пропаганде ЛГБТ" распространили на взрослых — до этого он действовал только в отношении детей. Затем в россии запретили трансгендерный переход — как смену гендерного маркера в документах, так и связанные с переходом медицинские вмешательства.

Так же сообщается, что по данным правозащитных организаций, фактически "международного общественного движения ЛГБТ" не существует. В связи с этим в суд не пустили ни ответчиков, ни заинтересованных лиц.

Как сообщает российское издание "Первый отдел", немедленно начинает действовать лишь запрет на деятельность "движения". Формальное вступление в силу наступит, по расчетам юристов, 10 января 2024 года, если оно не будет обжаловано.

Как пишут российские СМИ, теперь в россии под запрет теперь попадёт все, что пропагандирует ЛГБТ: радуга без голубого цвета, всевозможные тематические нашивки, значки на одежде, а также парады, шествия, митинги и тематические вечеринки, пишут СМИ. Минимальный срок за нарушение составляет до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Снежинске Челябинской области рф местный житель обратился в полицию из-за флага с радугой на матче детсадовцев.