У росії суд заборонив "рух ЛГБТ", хоча його не існує

Засідання суду тривало всього кілька годин

У четвер, 30 листопада, Верховний суд росії задовольнив позов мін’юсту росії про заборону "міжнародного руху ЛГБТ". Також його визнали "екстремістським".

Як повідомляє російське видання "Медіазона", засідання суду проходило у закритому режимі. На ньому були присутні лише представники мін’юсту росії, які прийшли в медичних масках, що закривають обличчя. Вони відмовилися давати коментарі та представлятися.

Також повідомляється, що всіх журналістів перед початком засідання відправили до спеціальної зали для трансляцій, де вони чекали на інформацію про можливість пройти на оголошення рішення. Судді Верховного суду росії Олегу Нефьодову на розгляд позову мін’юсту знадобилося чотири години.

Видання зазначає, що цьому позову передувало ухвалення в росії двох репресивних законів проти ЛГБТ. Спочатку закон про "пропаганду ЛГБТ" поширили на дорослих — до цього він діяв лише щодо дітей. Потім у росії заборонили трансгендерний перехід як зміну гендерного маркера в документах, так і пов’язані з переходом медичні втручання.

Також повідомляється, що за даними правозахисних організацій, фактично "міжнародного громадського руху ЛГБТ" не існує. У зв’язку із цим до суду не пустили ні відповідачів, ні зацікавлених осіб.

Як повідомляє російське видання "Перший відділ", негайно починає діяти лише заборона на діяльність "руху". Формальне набуття чинності настане, за розрахунками юристів, 10 січня 2024 року, якщо воно не буде оскаржено.

Як пишуть російські ЗМІ, тепер у росії під заборону тепер потрапить все, що пропагує ЛГБТ: веселка без блакитного кольору, всілякі тематичні нашивки, значки на одязі, а також паради, ходи, мітинги та тематичні вечірки. Мінімальний термін порушення становить до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, в Сніжинську Челябінської області росії місцевий житель звернувся в поліцію через прапор з веселкою на матчі дитсадківців.