Російський журналіст та публіцист розповів про те, навіщо силовики в росії проводять облави на геїв

Натхненні істинно рейхівським законом про ЛГБТ — ОМОНи почали громити і шерстити всякі "місця скупчення чужорідних істот". Цієї ночі був проведений потужний, широкий рейд нічними клубами, тусовками та ін.

Крок грамотний, бо вчора ввечері, там багато зібралося переляканих геїв, щоб поділитися страхами, обговорити сумні зміни своїх доль і рецепти порятунку. (Нагадаю, що всі вони демонстрували або абсолютну байдужість до війни, або покірність режиму.)

Рейд дозволив розпочати складання тотальних "блакитних списків", до яких потраплять не лише рядові геї, а й уся "елітка та естрадка". Режим бажає напитися їхньою кров’ю. Він упевнений, що публічно-показові розправи з геями порадують "народ" та зміцнять "велич". Це правильний розрахунок. У III рейху це добре спрацювало.

Пожвавились і підняли на себе ціни професійні наречені москви та пітера. Губасті, що засиділися в дівках, збагнули, що настав їхній час. Дійсно, безліч геїв будуть змушені укладати "скріпні" шлюби, що маскують.

Геїв у росії значно більше, ніж у США та Європі. В еліті та містах відсоток приблизно схожий, але в глибинках та провінціях він на порядки вищий.

У росії армія, церква і в’язниця — це потужні системи, які щороку насичують народну матерію десятками тисяч "опущених".

Текст взято іл Telegram-каналу Олександра Невзорова