Военный обозреватель и главный редактор "Апострофа" объяснил для "Телеграфа", почему ВСУ ускоряют переход на западные системы вооружений

В среду, 6 декабря, отмечается День Вооруженных Сил Украины. И очередной год мы встречаем этот день в войне. Украинская армия набирается боевого опыта в обороне и в наступлении, что делает ее одной из наиболее подготовленных армий не только Европы, но и мира.

Сейчас именно украинские военные пишут новые главы в книгах по военному искусству, посвященные тому, как противостоять превосходящим силам противника. И как в этих тяжелых условиях преодолевать возведенные им линии обороны.

Конечно, мы все бы предпочли избежать подобного накопления опыта, но не мы начали эту войну.

Второй момент – это ускоряющийся переход на западные системы вооружений (танки, бронетехнику, артиллерийские и ракетные системы, авиацию). Это неизбежно, потому что советское наследие заканчивается и брать его неоткуда.

К сожалению, в уходящем году не было ярких прорывов – и мы заканчиваем его в обороне, отражая вражеское наступление на востоке. Непонятна ситуация с зарубежной помощью, в которой остро нуждается наша страна. Поэтому самая главная задача сейчас – это измотать противника в тяжелых боях, чтобы потом, когда погода улучшится, снова перейти к наступательным операциям.