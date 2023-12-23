Блогер Виталий Чепинога специально для "Телеграфа" рассказал об особенностях празднования Рождества и Нового года в Украине

"В неопределенные времена живите по полной" – советуют нам древние священные писания, психологи-самоучки и персональные коучи по саморазвитию. Так мы так и делаем. Потому что времена наши именно такие – неопределенные. Хотя, как когда-то говорил Тарас Прохасько, все времена – неопределенные. И нам только кажется, что времена, которые выпали на нашу судьбу какие-то особенные, потому что нам именно в эти времена выпало жить.

Особенно по полной нам выходит жить во всевозможные праздники, а их мы в конце года — имеем и имеем. Два Рождества и два новых года, а еще раньше два святых Николая. Вскоре – Крещение. Их тоже два. Наверное. И еще день какого-нибудь Валентина, когда надо дарить сердца. Тоже их два пока точно не известно, но там ближе к дате разберемся как-нибудь. А прямо посреди Киева стоит ханукальная менора, которую мы на всякий случай отмечаем также. И вообще – от Романа до Иордана, – как говорят у нас люди в эти зимние дни. От того Иордана еще некоторое время, а там и Колодий, Сыропуст, Масленица. И уж за тем наступает Великий Пост, который мы никак не празднуем. Не заходит нам этот пост чего-то, не наше… Блинчики и вареники еще празднуем, а сам пост – нет. Такое…

Что вы хотите? Такова земля, такая история, такая планида. Через наши территории за века перешло и пропутешествовало сколько разного люда, что уже и не докопаешься до "исконной" традиции. Да и была ли она когда вообще та "исконность"?

Однако не все оно так просто, как кажется на первый взгляд. Даже праздники наши люди как-то умудряются использовать для того, чтобы выяснить, кто какой ориентации? Время от времени и случаются в социальных сетях банальные ссоры и целые научные дискуссии: Пока вы будете праздновать Рождество по старинке? Как вам не совестно? Вы сознательно погружаете себя в московский культурный контекст! А им отвечают: деды-прадеды праздновали Рождество седьмого января, и мы так должны! – Нет, не должны! – 25-го декабря – это католическое Рождество! – Да какое католическое, что вы мелете? Весь мир отродясь 25-го отмечает, все кроме нас! – Мы будем седьмого! – А старый новый год – это вообще какой-то абсурд, нет такого праздника. – Есть! На старый новый год – Маланки! – Какой Маланки? – А колядовать теперь когда? – Ой, когда хотите, тогда и колядуйте!

И я думаю, это тоже нормально. Традиции не создаются в один день. Праздники не внедряются директивными методами. Праздники — такая штука, укорененная в наших привычках и обычаях, в специальных ритуалах и обрядах, в историях наших семей. Не просто так взять и отказаться от своего, давнего. Да и не нужно.

Покойный владыка Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар однажды рассказывал, что еще в первые годы независимости была идея перенести Рождество на 25 декабря. Потому что для Западной Украины это естественно. Но клир, тот самый греко-католический клир, ответил: "Не дай Бог, чтобы мы праздновали вместе с поляками!". Вот так!

Но дальше Блаженнейший говорит: Календарь – это только календарь, исчисление времени. Календарь не должен быть мерилом или средством. Не мешайте горох с капустой. Дата празднования не имеет малейшей важности.

И с этим нельзя не согласиться. Ибо кто его знает, когда Иисус родился на самом деле. Да и так ли важно! Главное, что Родился Бог! И – славим его! Главное, что это случилось, и происходит каждый год, как великое таинство и великое Чудо… — Народився бог на санях, в лемківськім містечку Дуклі. Прийшли лемки у крисанях і принесли місяць круглий… Вот – важное! Вот главное! Радуйся, Земля! Сын Божий родился!

Словом, празднуйте, кто когда и как захочет. Это – не грех. По крайней мере, не смертельный. Варите кутью, ставьте двенадцать блюд на стол, наливайте по рюмке… Рождество, новый год – это те праздники, когда, как известно, случаются Чудеса. А нам эти чудеса сейчас очень нужны. Должны быть с чистыми сердцами, душами и помыслами, извините за поучение.

Я вам расскажу, когда Рождество праздную лично я. Я буду отмечать Рождество по новому стилю и новому календарю – 25 декабря. А потом я буду отмечать Рождество по старому стилю и старому календарю. 7 января. И вам так советую. Мы живем в переходном периоде, и нужно этим пользоваться. Два Рождества еще никому не помешали.

Старый новый год я никак не праздную, но к свату "посевать" зайду. Насыплю пшеницы на пол: сею-вею посеваю, с новым годом вас поздравляю! Так "положено"!

Кстати вы никогда не задумывались о том, с какой беды у нас это "сею, вею, посеваю" — приходится на середину зимы? Почему бы это оно сеялось в январе? А "Щедрик-щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка"? Какая "ластівочка" среди самых морозов? Откуда она взялась?

Но этим песням-припевам гораздо больше лет, чем нашим праздникам. И пели их наши древние предки еще в глубокую древность, тогда, когда новый год отмечался 1-го марта, в самом начале весны. И согласитесь, это было совершенно логично: была зима, спала природа, спала земля. И вот – пришла весна, все просыпается, начинается новая жизнь, стартует новый вековой цикл. Новый год…

Видите, как оно выходит. Есть у нас новый год, есть старый новый год, а есть еще и старый новый год. И это мы еще не копали глубже и дальше!

Празднуйте! Надейтесь! Верьте! Любите! С Рождеством! С новым годом! Пусть все хорошо! Пусть Победа!