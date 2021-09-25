Укр

В Англии судьи сделают все, чтобы Джошуа остался чемпионом, - Владислав Сиренко

Автор
Максим Иванов
Дата публикации
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Автор
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Владислав Сиренко и Александр Усик Новость обновлена 25 сентября 2021, 14:14
Владислав Сиренко и Александр Усик

Украинский тяжеловес сделал свой прогноз на ход главного боя 2021 года

Задача победить для Александра Усика в сегодняшнем поединке с Энтони Джошуа усложняется ввиду судейской бригады, в которую входят два британца. Они сделают все возможное, чтобы их соотечественник остался чемпионом по итогам боя с украинцем.

Такую точку зрения высказал в интервью "Телеграфу" украинский тяжеловес Владислав Сиренко.

По его словам в Англии Энтони Джошуа — настоящая суперзвезда и его статус лучшего в супертяжелом весе — крайне важен для страны.

УСИК — ДЖОШУА — ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

"Если порассуждать логически, то Александр боксирует в гостях, а в такой ситуации добыть победу всегда в разы тяжелее. Тем более, он сражается против чемпиона, нужно быть выше уровнем. Думаю, что судьи будут на стороне чемпиона. Они сделают всё, чтобы чемпион остался чемпионом", — говорит Сиренко.

Отметим, что судить поединок в ринге будет британец Майкл Александер из Донкастера (Великобритания). Подсчет очков будут проводить интернациональная бригада судей: британец Ховард Фостер, американец Стив Вайсфельд и украинец Виктор Фесечко. 

Напомним, в прямом эфире в Украине бой Усик — Джошуа эксклюзивно покажет онлайн-сервис Megogo. Трансляция шоу, которое будет показано у нас в стране по системе платных подписок, начнется в 22:00 по киевскому времени. Главный же бой вечера начнется в 00:00 или немного позже.

Теги:
#Бокс #Александр Усик #Владислав Сиренко #Энтони Джошуа
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