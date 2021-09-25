В Англії судді зроблять все, щоб Джошуа залишився чемпіоном, — Владислав Сіренко
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Український важковаговик зробив свій прогноз на хід головного бою 2021 року
Завдання перемогти для Олександра Усика в сьогоднішньому поєдинку з Ентоні Джошуа ускладнюється з огляду на суддівську бригаду, до якої входять два британці. Вони зроблять все можливе, щоб їх земляк залишився чемпіоном за підсумками бою з українцем.
Таку точку зору висловив в інтерв’ю "Телеграфу" український важковаговик Владислав Сіренко.
За його словами, в Англії Ентоні Джошуа — справжня суперзірка і його статус найкращого в суперважкій вазі — вкрай важливий для країни.
УСИК — ДЖОШУА — ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ
"Якщо поміркувати логічно, то Олександр боксує в гостях, а в такій ситуації здобути перемогу завжди в рази важче. Тим більше він бореться проти чемпіона, потрібно бути вище рівнем. Думаю, що судді будуть на боці чемпіона. Вони зроблять все, щоб чемпіон залишився чемпіоном", — говорить Сіренко.
Відзначимо, що судити поєдинок в рингу буде британець Майкл Александер з Донкастера (Великобританія). Підрахунок очок проводитиме інтернаціональна бригада суддів: британець Ховард Фостер, американець Стів Вайсфельд і українець Віктор Фесечко.
Нагадаємо, в прямому ефірі в Україні бій Усик — Джошуа ексклюзивно покаже онлайн-сервіс Megogo. Трансляція шоу, яке буде показано у нас в країні за системою платних підписок, розпочнеться о 22:00 за київським часом. Головний же бій вечора почнеться в 00:00 або трохи пізніше.
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