Читатели "Телеграфа" назвали победу Усика скорее "перемогой", чем "зрадой": результаты голосования

В Украине гордятся победой Александра Усика.

В ночь на воскресенье, 26 сентября, украинский боксер Александр Усик забрал пояса у британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

"Телеграф" решил поинтересоваться мнением украинцев о том, является победа Усика "перемогой" или "зрадой".

Как показал опрос, проведенный в нашем телеграм-канале, подавляющее большинство опрошенных считают, что победой украинца можно гордиться.

Как сообщалось ранее, бой Усика и Джошуа длился все 12 раундов. Украинский боксер занял активную позицию на ринге и технично переиграл британца. В 10 раунде Усик получил рассечение брови, однако оно оказалось несерьезным, а потому он смог довести дело до конца.

Сразу же после завершения поединка обе стороны заявили о реванше. Место и дата проведения повторного поединка не называлась, однако Усик намекнул, что хотел бы провести его на НСК "Олимпийский".

Усик вернулся в Киев в ночь на понедельник, а в аэропорту его ждали десятки фанатов и журналистов, среди которых был и корреспондент "Телеграфа".