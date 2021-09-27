Читачі "Телеграфа" назвали перемогу Усика скоріше "перемогою", ніж "зрадою": результати голосування

В Україні пишаються перемогою Олександра Усика.

У ніч на неділю, 26 вересня, український боксер Олександр Усик забрав пояса у британця Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

"Телеграф" вирішив поцікавитися думкою українців про те, чи є перемога Усика "перемогою" або "зрадою".

Як показало опитування, проведене в нашому телеграм-каналі, переважна більшість опитаних вважають, що перемогою українця можна пишатися.

Як повідомлялося раніше, бій Усика і Джошуа тривав усі 12 раундів. Український боксер зайняв активну позицію на рингу і технічно переграв британця. У 10 раунді Усик отримав розсічення брови, проте воно виявилося несерйозним, а тому він зміг довести справу до кінця.

Відразу ж після завершення поєдинку обидві сторони заявили про реванш. Місце і дата проведення повторного поєдинку не називалася, проте Усик натякнув, що хотів би провести його на НСК "Олімпійський".

Усик повернувся до Києва в ніч на понеділок, а в аеропорту його чекали десятки фанатів і журналістів, серед яких був і кореспондент "Телеграфа".