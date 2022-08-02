Доллар на черном рынке снова растет: что прогнозируют валютные эксперты

Курс наличного доллара может сравняться з безналичным

Доллар на черном рынке все еще "лихорадит". После незначительного падения 1 августа, он снова подрос. Легче станет, но не в ближайшую неделю — уверенны эксперты.

Согласно прогнозу сайта "Минфин", курс продолжит повышаться из-за действий обменных пунктов. Издание также приводит долгосрочный прогноз зам главы Совета Нацбанка Василия Фурамана, который отмечает, что предпосылок для ослабления наличной гривны уже нет. Он выразил уверенность, что гривна усилится и наличный курс будет колебаться в схожей с безналичным цене — 36,6 грн за доллар США.

Схожего мнения придерживается и банковский эксперт Case Украина Евгений Дубогрыз. Он назвал срок стабилизации гривны — до конца лета, в течение месяца валюта будет держаться около официального курса. Удержать курс на уровне до 40 грн — важный психологический фактор, отмечает специалист. До конца года ситуация не сохранится — доллар подорожает.

На утро 2 августа ситуация на валютном рынке такая (цена указана в среднем по Украине на черном рынке валюты):

доллар — 40 / 40,7 грн

евро — 40,5 / 41,513 грн.

Курс валют в Украине на 2 августа

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Ранее "Телеграф" сообщал, что в резком скачке доллара на черном рынке винят Нацбанк, который резко повысил курс валюты. Оптимальными для официального круса были бы 33-34 грн, считают эксперты. Они также оценили, что стоимость валюты может после войны упасть ниже 30 грн. Специалисты также оценили перспективы доллара и евро как валюты для хранения сбережений.