Долар на чорному ринку знову зростає: що прогнозують валютні експерти

Курс готівкового долара може зрівнятися з безготівковим.

Долар на чорному ринку все ще "лихоманить". Після незначного падіння 1 серпня він знову підріс. Легше стане, але не найближчого тижня — впевнені експерти.

Згідно з прогнозом сайту "Мінфін", курс продовжить підвищуватись через дії обмінних пунктів. Видання також наводить довгостроковий прогноз заступника голови Ради Нацбанку Василя Фурамана, який зазначає, що передумов для ослаблення готівкової гривні вже немає. Він висловив упевненість, що гривня посилиться і готівковий курс коливатиметься у схожій безготівковій ціні — 36,6 грн за долар США.

Такої думки дотримується і банківський експерт Case Україна Євген Дубогриз. Він назвав термін стабілізації гривні до кінця літа, протягом місяця валюта триматиметься біля офіційного курсу. Утримати курс на рівні до 40 грн – важливий психологічний фактор, зазначає фахівець. До кінця року ситуація не збережеться – долар подорожчає.

На ранок 2 серпня ситуація на валютному ринку така (ціна вказана в середньому по Україні на чорному ринку валюти):

долар — 40/40,7 грн

євро — 40,5/41,513 грн.

Курс валют в Україні на 2 серпня

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що у різкому стрибку долара на чорному ринку звинувачують Нацбанк, який різко підвищив курс валюти. Оптимальними для офіційного курсу були б 33-34 грн, вважають експерти. Вони також оцінили, що вартість валюти може після війни впасти нижче за 30 грн. Фахівці також оцінили перспективи долара та євро як валюти для зберігання заощаджень.