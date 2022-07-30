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Після закриття вивісок долар на чорному ринку продовжує зростання: актуальний курс та прогноз ціни валюти

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Долар ніяк не стабілізується
Долар ніяк не стабілізується

Експерти вважають, що курс може знизитись

Долар на чорному ринку зростає після рішення Нацбанку підняти офіційний курс. Намагаючись боротися зі спекуляціями, регулятор виніс нове рішення — обмінками та поштовим операторам забрати табло з ціною валюти. На ранок 30 липня вартість долара в середньому по Україні досягла 41,6/42,2 грн, але в кожному місці продажу готівкового USD вона може відрізнятися.

Такий курс не може протриматися довго і виник через занадто сильне підвищення фіксованого курсу, вважає аналітик Віталій Шапран. На його думку, курс варто було підвищити, але не до 36,6 грн, а до 33-34 грн. Він також висловив думку, що коливання вляжуться протягом тижня і курс готівкового долара на ринку повернеться ближче до офіційного.

Що ж до повоєнного курсу, то аналітики вже дали свої прогнози. Голова департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін припустив, що вартість долара може повернутися до довоєнного рівня — на 28-29 грн за USD.

Курс валют на 30 липня

За даними сайту "Мінфін", вартість долара суттєво зросла за добу. Якщо напередодні за нього просили 41/41,7 грн, то ціна зросла більш ніж на пів гривні. Зросла у вартості і європейська валюта.

курс валют на чорному ринку 30 липня
Курс валют НБУ та чорного ринку

Раніше "Телеграф" писав, що на курс долара може вплинути запуск зернового коридору. Курс може стати стабільнішим, але на нього впливають також і інші фактори. Почати вивозити зерно планують, ймовірно, 30 липня із Чорноморська.

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