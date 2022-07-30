После закрытия вывесок доллар на черном рынке продолжает рост: актуальный курс и прогноз цены валюты

Эксперты считают, что курс может снизиться

Доллар на черном рынке растет после решения Нацбанка поднять официальный курс. Пытаясь бороться со спекуляциями, регулятор вынес новое решение — обменками и почтовым операторам убрать табло с ценой валюты. На утро 30 июля стоимость доллара в среднем по Украине достигла 41,6/42,2 грн, но в каждом месте продажи наличного USD она может отличаться.

Такой курс не может продержаться долго и возник из-за слишком сильного повышения фиксированного курса, считает аналитик Виталий Шапран. По его мнению курс стоило повысить, но не до 36,6 грн, а до 33-34 грн. Он также выразил мнение, что колебания улягутся в течение недели и курс наличного доллара на рынке вернется ближе к официальному.

Что же касается послевоенного курса, то аналитики уже дали свои прогнозы. Глава департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин предположил, что стоимость доллара может вернуться к довоенному уровню — на 28-29 грн за USD.

Курс валют на 30 июля

Согласно данным сайта "Минфин", стоимость доллара существенно выросла за сутки. Если накануне за него просили 41/41,7 грн, то цена выросла более чем на пол гривны. Подросла в стоимости и европейская валюта.

Курс валют НБУ и черного рынка

Ранее "Телеграф" писал, что на курс доллара может повлиять запуск зернового коридора. Курс может стать стабильнее, но на него влияют также и другие факторы. Начать вывозить зерно планируют, вероятно, 30 июля из Черноморска.