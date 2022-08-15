Доллар на черном рынке удерживает позиции: эксперт рассказал, стоит ли ждать довоенного курса

Рассчитывать на уменьшение цен до довоенных отметок украинцам не стоит

В последние дни, несмотря на неблагоприятные прогнозы экспертов, расценки на иностранную валюту стали стабилизироваться и медленно ползти вниз, приближаясь к отметкам, установленным Нацбанком. Пока доллар можно приобрести за 39 грн 90 копеек, однако эксперты ажиотажа вблизи обменников не прочат.

Как для издания "Факты" рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, у людей сейчас банально нет денег, так что сильного спроса на приобретение валюты ожидать не стоит. Кроме того, по его словам, надеяться на то, что цены на валюту снизятся до довоенных отметок, не стоит.

"Опыт предыдущих лет свидетельствует: после каждой волны девальвации гривны происходит незначительное укрепление, которое мы наблюдаем сейчас. Однако возвращения к курсу, который был до волны девальвации, никогда не происходило. Надежды на доллар по 27 грн — бесполезны. В лучшем случае укрепление возможно до значения официального курса НБУ, который сегодня составляет примерно 36 грн за доллар", — объяснил эксперт.

Если говорить о ситуации с ценами на черном рынке, то по данным финансового портала "Минфин", американский доллар в течение суток остался на прошлых отметках. Поэтому в понедельник, 15 августа, при покупке он обойдется в 39,90 гривен, продажа обойдется в 40 гривен.

Европейская валюта в обменниках сегодня будет стоить 40,62 гривны при покупке, а продажа евро будет стоить 40,91 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие факторы могут повлечь удешевление иностранной валюты на черном рынке.

Также напомним, из-за чего цены на доллар в Украине могут подскочить до отметки в 120 гривен.