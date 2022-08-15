Долар на чорному ринку утримує позиції: експерт розповів, чи варто чекати довоєнного курсу

Розраховувати на зменшення цін до довоєнних позначок українцям не варто

Упродовж останніх днів, попри несприятливі прогнози експертів, розцінки на іноземну валюту почали стабілізуватися та повільно повзти донизу, наближаючись до позначок, встановлених Нацбанком. Наразі долар можна придбати за 39 грн 90 копійок, проте експерти ажіотажу поблизу обмінників не пророкують.

Як для видання "Факти" розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак, у людей зараз банально немає грошей, тож сильного попиту на придбання валюти очікувати не варто. Крім того, за його словами, сподіватися на те, що ціни на валюту зменшаться до довоєнних позначок, не варто.

"Досвід попередніх років свідчить: після кожної хвилі девальвації гривні відбувається незначне зміцнення, що ми спостерігаємо зараз. Однак повернення до курсу, який був до хвилі девальвації, ніколи не відбувалось. Сподівання на долар по 27 грн — марні. В кращому випадку зміцнення можливе до значення офіційного курсу НБУ, що сьогодні становить приблизно 36 грн за долар", — пояснив експерт.

Якщо говорити про ситуацію з цінами на чорному ринку, то за даними фінансового порталу "Мінфін", американський долар упродовж доби залишився на минулоденних позначках. Тож у понеділок, 15 серпня, під час купівлі він коштуватиме 39,90 гривень, продаж обійдеться у 40 гривень.

Європейська валюта в обмінниках сьогодні коштуватиме 40,62 гривні під час купівлі, а продаж євро вартуватиме 40,91 гривню.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які фактори можуть потягнути здешевшання іноземної валюти на чорному ринку.

Також нагадаємо, через що ціни на долар в Україні можуть підскочити до позначки у 120 гривень.