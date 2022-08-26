Доллар на черном рынке уверенно дешевеет: чего ждать от курса в сентябре

Существенных колебаний курса доллара, вероятно, не будет

Несмотря на заметные колебания, которые в последнее время наблюдают на валютном рынке Украины и опасения относительно роста цен на иностранные наличные до 120 гривен, эксперты существенных изменений в курсе доллара в первые недели осени не прогнозируют.

Как для издания Факты ICTV рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в сентябре давление на национальную валюту будет сохраняться. По его словам, такая ситуация на валютном рынке может быть как в первый месяц осени, так и до конца текущего года.

Также эксперт добавил, вероятно, первые недели сентября существенных изменений в расценках на американскую валюту не принесут.

"Мы можем говорить, что в сентябре так же сохранится давление на национальную валюту. Скорее всего, в сентябре официальный курс останется неизменным, так же будет на уровне 36,6 грн/доллар. На каком уровне будет в тот момент курс черного рынка, угадать невозможно ", — объяснил он.

Согласно данным финансового портала "Минфин", доллар США продолжает постепенно терять позиции, и, несмотря на опасения экспертов по увеличению цен в конце августа, продолжает уверенно приближаться к отметке в 40 гривен.

Так, в пятницу, 26 августа, в украинских обменниках заокеанская валюта при покупке обойдется в 40,67 гривен за доллар. И эта цена меньше вчерашних отметок на 13 копеек.

Между тем, продажа доллара США также подешевела и в течение сегодняшних суток обойдется в 40,85 гривен, что на 10 копеек меньше, чем в четверг.

Европейская валюта на черном рынке при покупке также по цене по сравнению с предыдущим днем частично изменилась до удешевления. Покупка "черного" евро сегодня обойдется в 40,50 гривен, в то же время продажи будут стоить 40,77 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, по каким причинам доллар может серьезно подорожать в Украине уже в начале сентября.

Также напомним, что может повлечь увеличение цен на валюту втрое уже в ближайшее время.