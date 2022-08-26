Долар на чорному ринку впевнено дешевшає: чого чекати від курсу у вересні

Суттєвих коливань курсу долара, ймовірно, не буде

Попри помітні коливання, котрі останнім часом спостерігають на валютному ринку України та побоювання щодо зростання цін на іноземну готівку чи не до 120 гривень, експерти суттєвих змін у курсі долара у перші тижня осені не прогнозують.

Як для видання Факти ICTV розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса у вересні тиск на національну валюту все ж зберігатиметься. За його словами, такою ситуація на валютному ринку може бути як у перший місяць осені, так і до кінця поточного року.

Також експерт додав, ймовірніше за все, перші тижні вересня суттєвих змін у розцінках на американську валюту не принесуть.

"Ми можемо говорити, що у вересні так само збережеться тиск на національну валюту. Швидше за все, у вересні офіційний курс залишиться незмінним, так само буде на рівні 36,6 грн/долар. На якому рівні буде в той момент курс чорного ринку, вгадати неможливо", — пояснив він.

Згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", долар США продовжує поступово втрачати позиції, і, попри перестороги експертів щодо збільшення цін наприкінці серпня, продовжує впевнено наближатися до позначки у 40 гривень.

Так, у п'ятницю, 26 серпня, в українських обмінниках заокеанська валюта під час купівлі коштуватиме 40,67 гривень за долар. І ця ціна є меншої за вчорашні позначки на 13 копійок.

Тим часом продаж долара США також подешевшав і упродовж сьогоднішньої доби обійдеться у 40,85 гривень, що на 10 копійок менше, аніж у четвер.

Європейська валюта на чорному ринку під час купівлі також у ціні в порівнянні з попереднім днем частково змінилася до здешевшання. Купівля "чорного" євро сьогодні обійдеться у 40,50 гривень, водночас продаж вартуватиме 40,77 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, з яких причин долар може серйозно подорожчати в Україні вже на початку вересня.

Також нагадаємо, що може потягнути збільшення цін на валюту утричі вже найближчим часом.