Доллар на черном рынке быстро теряет позиции: чего ждать украинцам от курса осенью

Эксперты объяснили, чего ждать от цен на валюту в первые недели осени

Несмотря на нестабильную ситуацию, которая наблюдается на валютном рынке Украины в последние дни и уверенное удешевление иностранной "налички", существенных колебаний в расценках осенью украинцам все же ожидать не стоит.

Как для издания "Интерфакс-Украина" рассказал Казначей банка "Кредит Днепр" Юрий Гриненко, несмотря на многократные попытки, психологическую отметку в 41 гривен за доллар США продавцы валюты, так и не смогли. Очевидно, такая же ситуация будет наблюдаться и в предстоящую осень.

По словам эксперта, после размораживания курса на американский доллар, который оставался неизменным с 24 февраля, и его подорожание на 25% разница между официальным и наличным курсом составляет около 10%. По его мнению, решение Нацбанка достаточно приемлемо и справедливо учитывая расходы на ввоз наличных в Украину.

"Летние месяцы всегда сопровождаются умеренным спросом на наличные деньги и осенью следует ожидать, что отрыв наличного рынка от безналичного, вероятно, будет меняться", — объяснил Гриненко.

В то же время директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько убеждена, что в ближайшие недели расценки на заокеанскую валюту на наличном рынке будут удерживаться на отметках между 40,5 до 41,5 гривны за один доллар.

Она также отмечает, что ближайшим прогнозируемым событием, которое может повлиять на валютный рынок, будет заседание монетарного комитета Нацбанка.

Если проанализировать ежедневные данные финансового портала "Минфин", то можно увидеть, что прогнозы финансовых экспертов соответствуют действительности. Американский доллар действительно находится в пределах 40-41 гривны. В то же время, стоит отметить, что на протяжении последних дней он в цене проседает, приближаясь к отметке в 40 с половиной гривен.

Так, в первую выходную неделю, 27 августа, доллар США продолжает постепенно терять ссуды. В украинских обменниках заокеанская валюта при покупке обойдется в 40,60 гривен за доллар. И эта цена меньше вчерашней на 6 копеек.

Между тем, продажа доллара США также подешевела на 5 копеек, поэтому в субботу она обойдется в 40,80 гривен.

Европейская валюта на черном рынке при покупке также по цене по сравнению с предыдущим днем частично изменилась. Покупка "черного" евро просела на 8 копеек и сегодня будет стоить 40,42 гривен, продажа будет стоить 40,75 гривен. И эта цена также меньше вчерашней на 7 копейки.

Ранее "Телеграф" сообщал, из-за чего цены на американский доллар могут подскочить втрое уже в ближайшее время.

Также напомним, что, по мнению экспертов, доллар США в 2023 году не пересекает отметку в 43 гривны.