Долар на чорному ринку швидко втрачає позиції: чого чекати українцям від курсу восени

Експерти пояснили, чого чекати від цін на валюту у перші тижні осені

Попри нестабільну ситуацію, котра спостерігається на валютному ринку України останніми днями та впевнене здешевшання іноземної готівки, суттєвих коливань у розцінках восени українцям все ж очікувати не варто.

Як для видання "Інтерфакс-Україна" розповів Казначей банку "Кредит Дніпро" Юрій Гріненко попри багаторазові спроби, психологічну позначку у 41 гривень за долар США продавці валюти, так і не змогли. Вочевидь, така ж сама ситуація спостерігатиметься й прийдешньої осені.

За словами експерта, після розмороження курсу на американський долар, який залишався незмінним з 24 лютого, та його здорожчання на 25% наразі різниця між офіційним та готівковим курсом складає близько 10%. На його думку, рішення Нацбанку є досить прийнятним і справедливим враховуючи витрати на ввезення готівки в Україну.

"Літні місяці завжди супроводжуються помірним попитом на готівку і восени слід очікувати, що відрив готівкового ринку від безготівкового, ймовірно, змінюватиметься", – пояснив Гріненко.

Водночас директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько переконана, що у найближчі тижні розцінки на заокеанську валюту на готівковому ринку утримуватимуться на позначках між 40,5 до 41,5 гривень за один долар.

Вона також відзначає, що найближчою прогнозованою подією, котра може повпливати на валютний ринок, буде засідання монетарного комітету Нацбанку.

Якщо проаналізувати щоденні дані фінансового порталу "Мінфін", то можна побачити, що прогнози фінансових експертів відповідають дійсності. Американський долар дійсно перебуває в межах 40-41 однієї гривні. Водночас варто відзначити, що впродовж останніх днів він в ціні просідає, наближаючись до позначки у 40 з половиною гривень.

Так, у перший вихідний тижня, 27 серпня, долар США продовжує поступово втрачати позиці. В українських обмінниках заокеанська валюта під час купівлі коштуватиме 40,60 гривень за долар. І ця ціна є меншої за вчорашню на 6 копійок.

Тим часом продаж долара США також подешевшав на 5 копійок, тож у суботу він обійдеться у 40,80 гривень.

Європейська валюта на чорному ринку під час купівлі також у ціні в порівнянні з попереднім днем частково змінилася. Купівля "чорного" євро просіла на 8 копійок і сьогодні вартуватиме 40,42 гривень, продаж коштуватиме 40,75 гривень. І ця ціна також є меншою за вчорашню на 7 копійки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, через що ціни на американський долар можуть підскочити утричі вже найближчим часом.

Також нагадаємо, що на думку експертів долар США у 2023 році не перетну позначку у 43 гривні.