Доллар на черном рынке подскочит до 50 гривен? Что будет с курсом в следующем году

В Минэкономики уверены, что зимой цена на заокеанскую валюту будет составлять 42 гривны за один доллар

В начале 2023 курс доллара США подорожает до 42 гривен, однако на этом цена не остановится и медленно, однако уверенно, будет ползти до отметки в 50 гривен в течение следующих месяцев.

Как пишет издание "Экономическая правда", такой неблагоприятный прогноз делают украинские чиновники. Согласно данным источников в Кабинете Министров, соответствующие показатели заложены в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики.

Так, уже в первые зимние месяцы следующего года курс доллара США будет составлять 42 гривны, а уже к концу 2023 года – гривна девальвирует до 50.

Кроме того, по словам источников, расценки будут расти не только на валюту, но и на продукты питания. В макропрогнозе заложена инфляция в 30,6% (для сравнения, по состоянию на июнь она составляла 22,2%).

Если рассмотреть ситуацию на черном рынке, которую ежедневно отслеживает финансовый портал "Минфин", то в последние дни валюта наоборот удерживает свои позиции, иногда даже возвращаясь к удешевлению.

К примеру, в последний рабочий день недели, 2 сентября, доллар США просел в цене на 5 копеек, поэтому при покупке в пятницу заокеанская валюта обойдется в 40,50 гривен. Продажа подешевела на 6 копеек по сравнению с предыдущим днем, поэтому сегодня его цена составит 40,64 гривны.

Тем временем европейская валюта в обменниках будет стоить сегодня 40,12 гривен при покупке. А вот продажи обойдется украинцам в 40,41 гривну.

Цены на валюту в обменниках

Что касается официальных расценок, то Национальный банк Украины установил валютные курсы практически на том же уровне, что и в четверг. Курс доллара США не изменился, его цена составляет 36,57 грн. Курс евро в пятницу обойдется в 36,58 гривен.

Цены на валюту в банках Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что может повлечь увеличение цен на валюту втрое уже в ближайшее время.

Также напомним, что в сентябре цены на американский доллар подскочат до 43 гривен за доллар.