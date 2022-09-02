Долар на чорному ринку підскочить до 50 гривень? Що буде з курсом у наступному році

У Мінекономіки переконані, що взимку ціна на заокеанську валюту складатиме 42 гривні за один долар

На початку 2023 року курс долара США здорожчає до 42 гривень, проте на цьому ціна не зупиниться і повільно, проте впевнено, повзтиме до позначки у 50 гривень упродовж наступних місяців.

Як пише видання "Економічна правда", такий невтішний прогноз роблять урядовці. Згідно з даними джерел у Кабінеті міністрів, відповідні показники закладені в макроекономічному прогнозі Міністерства економіки.

Так, вже у перші зимові місяці наступного року, курс долара США складатиме 42 гривні, а вже до кінця 2023 року – гривня девальвує аж до 50.

Крім того, за словами джерел, розцінки збільшуватимуться не лише на валюту, а й на продукти харчування. У макропрогнозі закладена інфляція в 30,6% (для порівняння, станом на червень вона складала 22,2%).

Якщо розглянути ситуацію на чорному ринку, яку щоденно відстежує фінансовий портал "Мінфін", то упродовж останніх днів валюта навпаки утримує свої позиції, подекуди навіть повертаючись до здешевшання.

До прикладу в останній робочий день тижня, 2 вересня, долар США просів у ціні на 5 копійок, тож під час купівлі у п'ятницю заокеанська валюта обійдеться у 40,50 гривень. Продаж здешевшав на 6 копійок у порівнянні з попереднім днем, тож сьогодні його ціна складе 40,64 гривні.

Тим часом європейська валюта обмінниках коштуватиме сьогодні 40,12 гривень під час купівлі. А от продаж обійдеться українцям у 40,41 гривню.

Ціни на валюту в обмінниках

Що стосується офіційних розцінок, то Національний банк України встановив валютні курси практично на тому ж рівні, що і у четвер. Курс долара США не змінився, його ціна складає 36,57 гривень. Курс євро у п'ятницю коштуватиме 36,58 гривень.

Ціни на валюту в українських банках

Раніше "Телеграф" повідомляв, що може потягнути збільшення цін на валюту утричі вже найближчим часом.

Також нагадаємо, що у вересні ціни на американський долар підскочать до 43 гривень за долар.