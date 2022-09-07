Доллар на черном рынке может стабилизироваться: эксперт объяснил, почему не следует паниковать

Курс евро почти не изменился, доллара остается неизменным

На сегодняшний день ситуация с нестабильностью иностранных валют немного утихла. Пока курс доллара не изменился по сравнению со вчерашним днем, евро — вырос минимально. Однако прогнозы до сих пор неутешительны — курс доллара за осень может вырасти до 50 грн. Об этом подчеркивают эксперты.

Однако недавно финансовый аналитик кандидат экономических наук Андрей Новак подчеркнул, что в Украине нет причин для значительного роста курса доллара, хотя и стоимость валюты уже успела превысить отметку 40 грн. Новость о том, что доллар может подорожать до 50 грн, он считает элементом гибридной войны.

Это может оказаться серьезным методом влияния на экономическую ситуацию в Украине.

"Украина получает финансовую помощь от западных стран, благодаря которой ежемесячно в бюджет нашей страны поступает больше средств, чем поступало еще год назад, в мирное время", — добавил Новак.

На среду, 7 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 36,57 грн.

Курс евро установлен на уровне 36,29 грн. Он вырос на 3 копейки.

Курс валют на черном рынке 7 сентября

Ситуация на украинском межбанке изменилась минимально:

Курс доллара в банках Украины 7 сентября

Курс евро в банках Украины 7 сентября

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