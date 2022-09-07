Долар на чорному ринку може стабілізуватися: експерт пояснив, чому не слід панікувати

Курс євро майже не змінився, долара — залишається незмінним

На сьогоднішній день ситуація з нестабільністю іноземних валют трохи вщухла. Наразі курс долара не змінився в порівнянні зі вчорашнім днем, євро — зріс мінімально. Однак, прогнози досі невтішні — курс долара за осінь може зрости до 50 грн. Про це наголошують експерти.

Проте, нещодавно фінансовий аналітик, кандидат економічних наук Андрій Новак підкреслив, що в Україні немає причин для значного зростання курсу долара, хоча і вартість валюти вже встигла перевищити позначку 40 грн. Новина про те, що долар може подорожчати до 50 грн він вважає елементом гібридної війни.

Це може бути серйозним методом впливу на економічну ситуацію в Україні.

"Україна отримує фінансову допомогу від західних країн, завдяки якій щомісяця до бюджету нашої країни надходить більше коштів, ніж надходило ще рік тому, у мирний час", — додав Новак.

На середу, 7 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара на рівні 36,57 грн.

Курс євро встановлено на рівні 36,29 грн. Він зріс на 3 копійки.

Курс валют на чорному ринку 7 вересня

Ситуація на українському міжбанку змінилася мінімально:

Курс долара в банках України 7 вересня

Курс євро в банках України 7 вересня

Раніше "Телеграф" повідомляв, за яких обставин курс долара до кінця 2023 року може зрости до рекордних показників у 90 грн.