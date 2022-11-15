Осталось меньше месяца: кому из украинцев вскоре светит повышение пенсии

Часть перерасчета связана с повышением прожиточного минимума

Многих украинцев почтенного возраста интересует, будут ли проиндексированы пенсии в 2023 году и как на это повлияет полномасштабная война. Однако до наступления нового года некоторых пенсионеров еще ждет "крайний" перерасчет выплат в нынешнем — с 1 декабря. Всего повышение коснется трех категорий граждан, получающих пенсии.

Больше подробностей расскажет "Телеграф", ссылаясь на заявление Пенсионного Фонда Украины. Следует добавить, что почти вся переиндексация будет связана с повышением уровня прожиточного минимума, который должен вырасти на 3,5%.

Как уже было сказано, всего грядущее повышение можно поделить между тремя категориями пенсионеров:

лица, получающие минимальную пенсию (к примеру, в случае недостачи страхового стажа). Размер таких выплат должен достичь уровня 2093 грн (что больше нынешнего на 66 грн);

лица, получающие максимальную пенсию, что не превышает 10 прожиточных минимум. Соответственно, ее размер повысится до 20930 грн;

лица с большим страховым стажем. Им будет повышен процент надбавки за годы работы, что превышают норму. С декабря 2022 года эта сумма достигнет 20,93 грн.

Добавим также, что планируют пересчитать и пенсии для людей с инвалидностью (в том числе пенсионерам-военнослужащим). Выплаты должны выплачиваться на уровне 4396-6532,50 грн. В целом же перерасчет таких пенсий начался еще с октября 2022 года. Если автоматической переиндексации не произошло, пенсионер имеет право обратиться к ПФУ, имея на руках необходимые документы и заявление.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому из украинских получателей пенсии удастся заиметь пенсионное удостоверение в "Дии".

Также мы писали о планах ПФУ выплатить гражданам пенсии за несколько месяцев одним платежом. Это коснется лишь части пенсионеров.