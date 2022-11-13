Пенсионное в смартфоне: кто может получить документ в электронном виде

Части пенсионеров придется загружать документ вручную

Один из способов предъявления пенсионного удостоверения — показать его в "Дие". Но доступна цифровизация в таком ключе не каждому украинцу, даже среди пользователей смартфонов.

Как отмечает Социальная информационная платформа, приложение после обновления "подтягивает" только те документы, которые выданы после 2014 года. Другие, старые, нужно заменить на пластик, чтобы оно отображалось.

Если вы решите поменять пенсионное, то сделать это можно двумя способами. Помочь вам смогут в сервисном центре Пенсионного фонда или нужно самому заказать новое через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.

Если у вас не стандартное пенсионное, а специальное — полученное в связи с инвалидностью, потерей кормильца или в других случаях, его загружают самостоятельно. После обновления приложения нужно добавить документ через меню. Среди предложенных вариантов будет "Пенсионное удостоверение".

Ранее "Телеграф" сообщал, что через "Дию" откроются новые возможности для тех, кто пенсию еще не получает — собрать себе на выплаты или помочь увеличить сумму пенсии для конкретного пенсионера. Копить на будущую пенсию — часть государственной политики, планируется обязательное введение накопительной пенсионной системы.